Η Rihanna φόρεσε Alaïa στα CFDA Fashion Awards

Η Rihanna επέστρεψε δυναμικά στο κόκκινο χαλί. Με αφορμή τα CFDA Fashion Awards 2025, εμφανίστηκε με μια δημιουργία Alaïa Άνοιξη 2026, σε μια εμφάνιση που συνόψιζε τη νέα, πιο ώριμη και αρχιτεκτονική ταυτότητα του οίκου υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Pieter Mulier.
