MARIE CLAIRE

Σε μια εκδήλωση που μας θύμιζε γιατί την εμπιστευόμαστε και μας έδειξε πώς να κάνουμε φλεξ μόνο με Klinex.

Η καθαριότητα παίρνει νέα διάσταση με «Clean & Flex with Klinex»
Η Klinex, η χλωρίνη που μας συντροφεύει εδώ και 74 χρόνια και είναι η μόνη που απολυμαίνει, παρουσίασε σε μια φρέσκια και δημιουργική εκδήλωση το νέο της πρόσωπο σε έναν industrial χώρο που μας δέχτηκε σε ένα περιβάλλον με γνώριμη μυρωδιά καθαριότητας και έφερε στον νου μας κοινές αναμνήσεις με τη χλωρίνη Klinex.

 
Με λευκό και καθαρό φόντο, το event «Clean & Flex with Klinex» καλωσόρισε εκπροσώπους των media, influencers και celebrities σε μια βραδιά που ήταν γεμάτη δράσεις οι οποίες έφεραν την καθαριότητα και την απολύμανση στο επίκεντρο.

