Αν το «Succession» ήταν true crime: Γιατί ο γιος του ιδρυτή της Mango θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του;

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Isak Andic, ο ιδρυτής του κολοσσού της fast fashion Mango, σκοτώθηκε στη διάρκεια μιας πεζοπορίας με τον γιο του, Jonathan, στην Ισπανία. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα: ότι ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος είχε γλιστρήσει και πέσει από γκρεμό. Τώρα όμως τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι αρχές διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία, με τον γιο του ως ύποπτο.