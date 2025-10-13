Dua Lipa με «tortoise shell» νύχια: Το διαχρονικό nail trend που γίνεται ξανά viral
Η τραγουδίστρια πάντα υιοθετεί τις μεγαλύτερες τάσεις στα μανικιούρ της.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχει αποδειχτεί ότι η Dua Lipa κάνει καλά, εκτός από το να τραγουδάει και ένα από αυτά είναι και τα nail look που πάντα επιλέγει να πραγματοποιήσει. Σε κάθε της δημόσια εμφάνιση, ξεχωρίζει για τα μοναδικά σχέδια στα νύχια της, είτε πρόκειται για το γνωστό «Polka Dots» trend, είτε για τα νύχια με όψη από δέρμα φιδιού αλλά και τα πιο απλά, με ζωγραφισμένα αστέρια και λουλούδια.
Αυτή τη φορά, επέλεξε ένα εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό μανικιούρ, που δεν είναι άλλο από το tortoise shell, το οποίο θυμίζει κέλυφος χελώνας.
