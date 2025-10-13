Ζιζέλ: Οι σπάνιες φωτογραφίες από πολύτιμες οικογενειακές στιγμές με το 8 μηνών μωρό της και τον 15χρονο γιο της Benjamin

ΗGisele Bündchen αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι πάνω απ’ όλα είναι μαμά.Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε μέσω Instagram ένα τρυφερό φωτογραφικό καρουζέλ με σπάνιες οικογενειακές στιγμές, όπου εμφανίζεται με τα τρία της παιδιά, τον 15χρονο Benjamin και τη 12χρονη Vivian, που έχει αποκτήσει με τον Tom Brady, αλλά και το νέο μέλος της οικογένειας, το 8 μηνών μωρό της με τον σύντροφό της Joaquim Valente.«Υπάρχει μόνο ένα πράγμα πιο πολύτιμο από τον χρόνο μας… Είναι το με ποιον επιλέγουμε να τον περάσουμε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχωρίζει μια γλυκιά στιγμή του Benjamin με τον μικρό του αδερφό να παίζουν μαζί πιάνο. Άλλα στιγμιότυπα περιλαμβάνουν την να φιλά τρυφερά την κόρη της στο κεφάλι, τη Vivian να παίζει μπάσκετ και να κάνει βουτιές από ένα σκάφος, φωτογραφίες με τα κατοικίδια της οικογένειας, αλλά και την ίδια να απολαμβάνει την ανατολή του ήλιου.