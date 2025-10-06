Μισέλ και Μπάρακ Ομπάμα: Οι ευχές για την 33η επέτειο του γάμου τους και οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

ΟBarack και η Michelle Obama γιόρτασαν 33 χρόνια γάμου με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι η αγάπη και η σύνδεση μπορούν να αντέξουν στον χρόνο.Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το πρώην Προεδρικό ζεύγος ανήρτησε φωτογραφίες από πρόσφατη επίσημη εμφάνισή του, συνοδευόμενες από μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης.«Έχουμε διανύσει μια μεγάλη διαδρομή αυτά τα 33 χρόνια κι όμως, σε αγαπώ ακόμη περισσότερο σήμερα απ’ ό,τι την ημέρα που είπαμε το “ναι”», έγραψε η Michelle Obama, 61 ετών, στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Χαρούμενη επέτειο, @BarackObama! Είμαι τόσο τυχερή που πορεύομαι μαζί σου στη ζωή❤️».Αντίστοιχα, ο Barack Obama, 64 ετών, δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία γράφοντας: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Για 33 χρόνια, θαυμάζω τη δύναμή σου, την κομψότητά σου, την αποφασιστικότητά σου και το γεγονός ότι τα κάνεις όλα αυτά με τόση χάρη».