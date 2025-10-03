H Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το τέλειο γκρι κοστούμι από την Bella Freud
Ιδανική πηγή έμπνευσης για το φθινοπωρινό office style.
Ηπριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε χθες στο Λίνκολνσαϊρ, όπου επισκέφθηκε τη βάση RAF Coningsby για την πρώτη της επίσκεψη εκεί με την ιδιότητα της Επίτιμης Αεροπορικής Εφόρου, τίτλο που κατέχει από το 2023. Για την περίσταση, η Κate άφησε στην άκρη την αγαπημένη της επιλογή, τα κομψά midi φορέματα, και επέλεξε αντ’ αυτών ένα εκλεπτυσμένο γκρι κοστούμι, ιδανική πηγή έμπνευσης για το φθινοπωρινό office style.
