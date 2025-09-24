1ο Greek Fashion Festival: Μια διήμερη γιορτή που ένωσε τη μόδα με την τέχνη
MARIE CLAIRE

1ο Greek Fashion Festival: Μια διήμερη γιορτή που ένωσε τη μόδα με την τέχνη

Επιδείξεις, θεατρικά δρώμενα και workshops στη νέα γιορτή μόδας της Αθήνας.

1ο Greek Fashion Festival: Μια διήμερη γιορτή που ένωσε τη μόδα με την τέχνη
Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας εγκαινίασε με λαμπρό τρόπο το 1ο Greek Fashion Festival, μια διήμερη γιορτή που ένωσε τη μόδα με την τέχνη, με την πολύτιμη υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης