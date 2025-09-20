Η Γκουίνεθ Πάλτροου σε μία selfie χωρίς φίλτρα - Η αποθέωση από τους θαυμαστές

Ηδυναστεία του Goop επεκτείνεται. Στις 14 Σεπτεμβρίου, η Gwyneth Paltrow παρουσίασε στην Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει τη Gwyn, τη νέα της συλλογή μόδας, Gwyn.Η capsule συλλογή περιλαμβάνει 36 κομμάτια, με τιμές που κυμαίνονται από $300 έως $2.000, και θα είναι διαθέσιμη στο goop.com από τις 21 Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει παλτό τύπου pea coat, πλισέ φορέματα, denim πουκάμισα, δερμάτινες φούστες, tailored παντελόνια,πλεκτά από κασμίρ, κλασικά πανωφόρια και πουκάμισα εμπνευσμένα από τα ’90s.Τα πλεκτά και τα παλτό φαίνεται να είναι το δυνατό χαρτί της Gwyn, συνεχίζοντας ξεκάθαρα την πορεία που χάραξε το G.Label. Η θυγατρική εταιρεία μόδας του Goop, G. Label, λανσαρίστηκε το 2016, όμως η ηθοποιός αποφάσισε να τη θέσει σταδιακά εκτός προκειμένου να δώσει χώρο στη Gwyn. Η ίδια έχει αναφέρει σε δηλώσει της πως η Gwyn είναι περισσότερο διεθνής και όχι τόσο «εστιασμένη» στην Καλιφόρνια, ενώ γίνεται και πιο προσωπική.«Αυτό το κομμάτι της επιχείρησης είναι εξαιρετικά προσωπικό για μένα. Αφιερώνω τον περισσότερο δημιουργικό μου χρόνο σε αυτό, και ήθελα να το νιώθω πιο αντιπροσωπευτικό αυτής της πλευράς μου. Και, να πω την αλήθεια, λατρεύω τις λέξεις με τέσσερα γράμματα».Στην εκδήλωση λανσαρίσματος της Paltrow τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, προσκλήθηκαν μερικοί εκλεκτοί άνθρωποι της βιομηχανίας της μόδας για μια ιδιωτική παρουσίαση της συλλογής στο Tribeca της Νέας Υόρκης. Η παρουσίαση περιλάμβανε σκαλισμένα κολοκύθια που έφεραν το λογότυπο της Gwyn, διάσπαρτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες μοντέλων με τα ρούχα και μερικές ξύλινες ράγες, στις οποίες ήταν κρεμασμένα κομμάτια σε αποχρώσεις του navy, του γκρι και του εκρού.