Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στο έργο «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης», με το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+». Το έργο της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0.» και υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής». Το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και έχει ως στόχο να προάγει τον ευεργετικό ρόλο των τεχνών στην ψυχική υγεία, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.