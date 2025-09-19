Αυτή θα είναι η πιο ρομαντική ημέρα του φετινού φθινοπώρου

Η φθινοπωρινή ισημερία, που πέφτει στις 22 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας νέας εποχής και μάλιστα μιας εποχής με έντονα ρομαντικό χαρακτήρα. Είτε είστε σε σχέση είτε όχι, το φθινόπωρο προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για να ξαναβρείτε την ισορροπία σας και να προετοιμαστείτε για τους πιο ψυχρούς μήνες που έρχονται.Από αστρολογικής πλευράς, η περίοδος από την ισημερία μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεμβρίου) περιλαμβάνει τρεις σημαντικές εποχές: τον Ζυγό, τον Σκορπιό και τον Τοξότη. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, δίνεται έμφαση στις ισορροπημένες σχέσεις, στη βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση και στην προσωπική ανάπτυξη, τόσο στον έρωτα όσο και σε άλλους τομείς της ζωής.Οι κινήσεις της Αφροδίτης τον ΝοέμβριοΟ πλανήτης που επηρεάζει πιο έντονα την ερωτική σας ζωή είναι η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, της ομορφιάς και της απόλαυσης. Τις πρώτες εβδομάδες του φθινοπώρου, η Αφροδίτη βρίσκεται στην αναλυτική Παρθένο, φέρνοντας ίσως κάποιες κριτικές σκέψεις γύρω από τις σχέσεις σας. Όμως στις 13 Οκτωβρίου περνά στον Ζυγό, το «σπίτι» της, και έτσι φέρνει περισσότερη αρμονία και ρομαντισμό.