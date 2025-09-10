Είναι αυτό το τέλος της εποχής του «Job Hopping»;
Γιατί η τάση του «αλλάζω δουλειά για αύξηση» έχει περάσει – και τι έρχεται να την αντικαταστήσει.
Για χρόνια, το job hopping ήταν η «μαγική συνταγή» για μια γρήγορη καριέρα: οι νέοι άλλαζαν δουλειά κάθε έξι μήνες ή ένα χρόνο, και μαζί με τη νέα θέση προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν και μια γερή αύξηση. Η Gen Ζ υιοθέτησε δυναμικά αυτό το work-trend, βλέποντάς το ως το εισιτήριο για ανώτερους ρόλους και υψηλότερους μισθούς.
Σήμερα όμως, η πραγματικότητα αλλάζει. Νέα στοιχεία του Bank of America Institute δείχνουν πως όσοι άλλαξαν εργοδότη είδαν μια μέση αύξηση 4,3% – ακριβώς την ίδια με εκείνους που έμειναν στη θέση τους. Με άλλα λόγια, το job hopping σταμάτησε να αποδίδει ή πολύ απλά έχει τα ίδια αποτελέσματα με το να μένει κανείς στην ίδια δουλειά και να διεκδικεί την αύξησή του επί τούτου.
