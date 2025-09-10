H Γκουίνεθ Πάλτροου συμπλήρωσε το κοστούμι της με σουέτ γόβες

Στις 9 Σεπτεμβρίου, στην ανεπίσημη έναρξη του Fashion Month, η Gwyneth Paltrow εντοπίστηκε σε γύρισμα διαφήμισης φορώντας τα πιο ονειρεμένα suede παπούτσια. Με χιαστί slingback λουράκια και τετράγωνες μυτερές μύτες, είχαν την υπογραφή της Proenza Schouler. Το στυλ δεν διέφερε σε τίποτα από τις red carpet επιλογές που συνηθίζει να κάνει, με μόνη διαφορά ότι αντί για το αγαπημένο της λουστρίνι, αυτή τη φορά προτίμησε το βελούδινο suede που είναι ιδανικό για το φθινόπωρο της Νέας Υόρκης.



