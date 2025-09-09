Η Αντζελίνα Τζολί μετέτρεψε ένα παλτό στο πιο σέξι ρούχο για το κόκκινο χαλί
Η Αντζελίνα Τζολί μετέτρεψε ένα παλτό στο πιο σέξι ρούχο για το κόκκινο χαλί

Στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Η Αντζελίνα Τζολί μετέτρεψε ένα παλτό στο πιο σέξι ρούχο για το κόκκινο χαλί
Angelina Jolie με τα χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει ένα αξιοζήλευτο και αποφασιστικά κομψό στυλ με μια γκαρνταρόμπα γεμάτη διαχρονικά βασικά κομμάτια. Πολύ πριν ο όρος ήσυχη πολυτέλεια εμφανιστεί στο τοπίο της μόδας, το ντύσιμο της διάσημης Αμερικανίδας ηθοποιού ήταν ο ορισμός του, ποτέ όμως με επιδεικτικό τρόπο.

