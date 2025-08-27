Ζόι Κράβιτς: Φωτογραφήθηκε με αποκαλυπτικό φόρεμα δίπλα στον Όστιν Μπάτλερ (εικόνες)

ΗZoë Kravitz έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ηθοποιός παρευρέθηκε την Τρίτη 26 Αυγούστου στην πρεμιέρα της ταινίας Caught Stealing στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα σύνολο που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της.Η σταρ του The Batman εμφανίστηκε με μαύρο crop top, μακρυμάνικο, με λαιμόκοψη καρδιά. Το κοντό τοπ τόνιζε την κοιλιά της, σε συνδυασμό με τη χαμηλόμεση μάξι φούστα της. Η φούστα σχημάτιζε ένα «V» ακριβώς κάτω από τον αφαλό και είχε εφέ σούρας.Το minimal και κομψό look της συμπληρώθηκε με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στον αντίχειρα, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, με απαλές ροζ σκιές που ταίριαζαν με το ρουζ και το ροζ-νουντ gloss. Τα μαύρα μαλλιά της ήταν κάτω, σε χαλαρό blowout, τραβηγμένα πίσω από τους ώμους για να αναδεικνύουν το ντεκολτέ της.