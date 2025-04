Έμα Τόμσον: Στην νέα της ταινία είναι χήρα και σώζει μία έφηβη από απαγωγή

Το θρίλερ δράσης «The Dead of Winter» του Brian Kirk, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Emma Thompson υπόσχεται να μας καθηλώσει χωρίς καν να έχει βγει στους κινηματογράφους.Με σενάριο των Nicholas Jacobson-Larson και Dalton Leeb, το The Dead of Winter ακολουθεί μια χήρα (Emma Thompson), που παγιδεύεται σε μια χιονοθύελλα στη Μινεσότα. Εκείνη θα καταφέρει να σώσει μια έφηβη (Laurel Marsden) από την απαγωγή και, τελικά, θα συνειδητοποιήσει ότι είναι η μόνη ελπίδα του νεαρού θύματος. Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια της ταινίας του Kirk «21 Γέφυρες» του 2019.Η ταινία είχε τον αρχικό τίτλο «The Fisherwoman» και το καστ συμπληρώνουν οι: Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise, Lloyd Hutchinson και Brían F. O’Byrne.