Λίντα Εβαντζελίστα: Πώς κατάφερε να νιώσει ξανά όμορφη μετά τη μαστεκτομή - Η βοήθεια από τις φίλες της

ΗLinda Evangelista έμαθε πολλά για τις φιλίες της μέσα από την περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο του μαστού.Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, το σούπερ μόντελ, μίλησε για τη στιγμή που έδειξε στις φίλες της τις ουλές της μαστεκτομής που έκανε, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Shiseido «Potential Has No Age», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Forbes.Η Linda Evangelista συμμετείχε στο πάνελ Facing the Pressures to Look Youthful μαζί με την Jenna Lyons και την Agnes Landau, επικεφαλής μάρκετινγκ της Shiseido.Όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που ένιωσε πιο όμορφη, θυμήθηκε τη φωτογράφιση του Φεβρουαρίου 2024 για το περιοδικό Zeit, που φωτογραφήθηκε από την Cass Bird, χωρίς μπλούζα με τζιν σακάκι.«Οι φίλες μου ήταν μαζί εκείνη την ημέρα. Jenna Lyons, θυμάσαι;», απευθύνθηκε στην μία εκ των δύο γυναικών στο πάνελ της. «Όταν άλλαζα, με ρώτησαν: “Μπορούμε να δούμε το…”. Δεν θυμάμαι τι είπες, αν ήταν το στήθος μου ή το οτιδήποτε άλλο. Έχω κάνει διπλή μαστεκτομή και δεν το είχα δείξει ποτέ σε κανέναν εκτός από την οικογένειά μου».