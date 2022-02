And Just Like That: Η Κάρι Μπράντσο απάντησε γιατί δεν κάλεσε βοήθεια όταν πέθαινε ο σύζυγός της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Απάντηση στο ερώτημα που δημιουργήθηκε σε όσους παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο της σειράς Reboot του Sex and The City, And Just Like That, έδωσε η πρωταγωνίστρια Sarah Jessica Parker.