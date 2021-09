H καλύτερη και πιο συγκινητική ημέρα της ζωής του Στάνφορντ από το Sex and the City

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε ηλικία μόλις 57 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Willie Garson, o οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του ως Standford στη σειρά Sex and The City.Ο «Stanford Blatch», ατζένης ταλέντων, ήταν ο στενός φίλος της «Carrie Bradshaw» (Sarah Jessica Parker). Επρόκειτο να εμφανιστεί και στο σίκουελ της σειράς, «And Just Like That». Είχε κάνει μάλιστα και σχετικά ανάρτηση όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα.