Ο κύκλος ζωής των ρούχων σας δεν είναι τόσο "eco-friendly" όσο νομίζετε

Στο νέο βιβλίο με τίτλο “Unraveled” που επικεντρώνεται στη σκοτεινή πλευρά της μόδας, η συγγραφέας του, Maxine Bédat, περιγράφει τα βήματα παραγωγής των acid-washing jeans στο εργοστάσιο στο Γκουανγκντόνγκ της Κίνας. Το βιβλίο είναι από τις τελευταίες καταχωρήσεις στο λογοτεχνικό είδος με ιστορίες “τρόμου” προς τους καταναλωτές. Έτσι, καθώς διανύουμε μια εποχή που μας απασχολούν όλο και περισσότερο το πώς και το πού ψωνίζουμε, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, πόσο τρομακτικά επιβλαβής είναι η διαδικασία παραγωγής των ρούχων.Με υπότιτλο “The Life and Death of a Garment”, το “Unraveled” περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής ενός βαμβακερού τζιν που για να φτάσει στα χέρια μας περνάει από πολλά στάδια, όπως η βαφή, η κοπή, το ράψιμο κτλ. Το τζιν είναι περισσότερο ένα σύμβολο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Η συγγραφέας στην πραγματικότητα το χρησιμοποιεί ως συνώνυμο για τα «ρούχα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι» και ένα εργαλείο για να δείξει πόσο εκπληκτικά δύσκολο είναι να απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πού και πώς φτιάχνονται τα ρούχα μου; Πώς φτάνουν σε μένα; Τι συμβαίνει όταν δεν θέλω να τα φοράω άλλο;Τις απαντήσεις μπορείς να τις βρεις και στα βιβλία “To Die For: Is Fashion Wear Out the World” της Lucy Siegle, “Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion” και στο “Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes” -εννοείται ότι υπάρχουν και πολλά ντοκιμαντέρ με θέμα τον υπερκαταναλωτισμό, όπως το “The True Cost”.