15 nail art σχέδια που δείχνουν τέλεια σε “γυμνά” νύχια

Όταν είσαι κλεισμένη στο σπίτι 24 ώρες το 24ωρο και βγαίνεις μόνο για να πας σούπερ μάρκετ ή βόλτα το σκύλο, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι τέλειο μανικιούρ. We get it. Παρόλα αυτά, τα περιποιημένα νύχια και ένα fun σχέδιο είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει την καθημερινότητά σας λίγο πιο όμορφη και θα σας φτιάχνει τη διάθεση όταν δουλεύετε από το home office.Τα παρακάτω σχέδια απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια, αφού για να τα δημιουργήσετε δεν χρειάζεται να απλώσετε κάποιο χρώμα σε όλη την επιφάνεια των νυχιών. Χρειάζονται απλά σταθερό χέρι και όρεξη για δημιουργία.