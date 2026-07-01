Τηλεθέαση Τρίτης 30.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τρίτης 30.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 30.6.2026

Τηλεθέαση Τρίτης 30.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
2 ΣΧΟΛΙΑ

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,1 8,4
ΑΝΤ1 7,5 9,4
ALPHA 8,6 9,6
STAR 7,7 7,2
MEGA 12,2 13,2
OPEN 3,1 5,5
ΕΡΤ1 3,9 5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7 14,3
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 3,9 4,3
ALPHA Happy Day 10,5 9,6
STAR Cash or Trash 5,5 4,5
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,5 21,2
OPEN Ώρα Ελλάδος 4,5 11,9
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 8 6,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 4,7 13,2
ΑΝΤ1 Το πρωινό 8,6 10,3
ALPHA Super Κατερίνα 7,9 10,6
STAR Breakfast@star 4,6 9
MEGA Το ρετιρέ 10,4 10
OPEN  10 παντού 6,4 9,9
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 2,5 3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 3,8 11,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,1 14
ALPHA Το σόι σου 11,1 13,7
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 11,7 9,2
MEGA Η πολυκατοικία 11,1 7,2
OPEN Ειδήσεις 3,3 4,6
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2 4,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7,7 9,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 6,4 6,5
ALPHA Οικογενειακές Ιστορίες 11 10,1
STAR First Dates 5,7 5,8
STAR Ο τροχός της τύχης 11,4 15,7
MEGA Live News 23,3 22,1
MEGA The Chase 15 13,8
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,1 6,1
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,2 7,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,2 10,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,2 7,3
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 10,3 11,3
STAR Star News 9,7 11,9
MEGA MEGA Γεγονότα 13,4 13,9
OPEN Open News 3,8 7,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,7 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά  6,5 5,6
MEGA Μια νύχτα μόνο 12,9 17,1
MEGA Πενήντα Πενήντα 9,8 10,4
ALPHA Το σόι σου 9,8 11,8
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 13,4 14,1
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 8,2 11
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 7,6 9,3
ANT1 Grand Hotel 7,4 15,7
ANT1 Γιατί ρε πατέρα  5,8 6,9
STAR Cash or Trash 7,2 6
STAR IQ 160 11,7 7,4
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,6 4,1
OPEN  Ξένη ταινία 3,6 3,3
OPEN  Status Quo  1,8 4,4
ΕΡΤ 1 Οι περιπέτειες του Ηράκλη Πουαρό 0,9 1,6
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,8 5
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο  3,5 7
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 4,4 4,4
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία  10,1 7,8
2 ΣΧΟΛΙΑ
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