Τηλεθέαση Τρίτης 18.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 18.11.2025

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,6 7,6
Ant1 5,5 13,3
Alpha 14,4 15,2
Star 8,8 8,5
Mega 13,5 15,6
OPEN 3,5 4,9
ΕΡΤ1 3,2 3,9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7,8 17,4
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9,8 10,7
ALPHA Happy Day 16,7 15,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 17,5 19,2
OPEN Ώρα Ελλάδος 8,9 10,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,2 0,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,3 15,3
Ant1  Το πρωινό 12,2 16,4
Alpha Super Κατερίνα 14 13,7
Star Breakfast Star 12 7,8
Mega Buongiorno 13,8 12,8
OPEN  10 παντού 3,8 7,7
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 5,1 3,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 2,8 6,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,5 19,6
Alpha Το σόι σου 20,4 17,9
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3 8,3
Mega  Πενήντα Πενήντα 12,3 8,4
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,3 3
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,1 5,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,3 6,1
ΑNT1 5X5 7,3 7,2
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 15,8 17,1
STAR Ο τροχός της τύχης 14,2 19,8
Mega Live News 13,9 18
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,5 5,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5,6 6,7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,8 9
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,5 8,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,3 14,9
STAR Star News 9,5 11,5
Mega MEGA Γεγονότα 12,4 13
OPEN Open News 8,1 9,6
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,8 3,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 17,7 23,5
MEGA Η γή της ελιάς 13,8 22
ALPHA Να μ' αγαπάς 11,6 19,8
ALPHA Pre Game 12,8 8,5
ALPHA Ποδόσφαιρο 26,9 27
ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 23,7 21
ANT1 Grand Hotel 12,4 17,7
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 7 8,4
ANT1 The 2night show 14,1 15,4
STAR Η φάρμα 10,9 9,4
STAR Ξένη ταινία 7 6,8
OPEN  Real View 2,3 2,2
OPEN  Status Quo 3,2 4,8
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,7 6
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,7 3,6
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει αυτό 2 1,7
ΕΡΤ 1 Το παιδί 3,2 2,8
ΣΚΑΪ The Wall 6,2 6,1
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5 4,4
