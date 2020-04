Αναστασία Καρανικολάου: Η Ελληνίδα «κολλητή» και... κλώνος της Κάιλι Τζένερ - Οι πλαστικές και τα εκατομμύρια

Προφανώς αυτό σκέφτεται κάθε μέρα η Στέισι ή Stassie Baby (όπως είναι ο λογαριασμός της στα social media) ή, όπως γράφει το βαφτισοχάρτι της. Μελαχρινή η μία, ξανθιά η άλλη, (προς στιγμήν) το χρώμα της βαφής φαίνεται να είναι το μόνο που διαφέρει στην εμφάνιση των δύο κοριτσιών που ντύνονται το ίδιο, κάνουν τις ίδιες πλαστικές κι έχουν ακόμα και το ίδιο τατουάζ, την λέξη Stormi, από το όνομα του παιδιού της Κάιλι.Για χάρη της κολλητής της μάλιστα, η Αναστασία παρέβλεψε τις συστάσεις των αρχών της Καλιφόρνια για αυτοπεριορισμό στο σπίτι αφού σύμφωνα με το λογαριασμό της στο instagram μοιράστηκαν χρόνο και πόζες στην πισίνα της έπαυλης της Τζένερ. Η Ελληνίδα Στέισι είναι εκείνη που πάντα συνοδεύει την Κάιλι στα ταξίδια της όπως πρόσφατα σε κάποιον εξωτικό προορισμό με την πρώτη να αποκαλεί τη δεύτερη «συνέταιρο στο έγκλημα», ενώ ποζάρουν αγκαλιά με τα ίδια διάφανα φορέματα -η μία με πορτοκαλί, η άλλη με ροζ. Σε απάντηση η Τζένερ στο δικό της ποστ ενώ η ίδια ποζάρει κοιτώντας κατάματα τον φακό καλύπτοντας με τα χέρια της τα επίμαχα σημεία, η Στέισι είναι γυρισμένη πλάτη αφήνοντας εντελώς ακάλυπτα κάτω από το διάφανο φόρεμα τα (τεράστια) οπίσθιά της, κάτι που επισημαίνει και στη λεζάντα η Κάιλι («she got a donk”).Οι ινσταγκραμικές πόζες είναι άλλωστε δεύτερη φύση για τα δύο κορίτσια με τους εκατομμύρια followers (171.000.000 η Κάιλι, 6.000.000 η Στέισι) χάρη στους οποίους κερδίζουν σακούλες γεμάτες με δολάρια καθημερινά διαφημίζοντας η μία τις δικές της εταιρείες (καλλυντικών, ρούχων κτλ) και η άλλη τα προϊόντα άλλων εταιρειών ως μοντέλο και social media star με δικό της κανάλι στο You tube (με 200.000 ακολούθους). Κολλητές τους είναι επίσης εκτός από την άλλη αδερφή Τζένερ, την Κένταλ, η Σοφία Ρίτσι και η Χάιλι Μπίμπερ ενώ μόλις πρόσφατα εξοστρακίστηκε από την ξώχαρη ομήγυρη ως προδότρια η τέως αδερφή ψυχή της Κάιλι, Τζόρντιν Γουντς επειδή σε κάποιο πάρτυ φλέρταρε με τον μπασκετμπολίστα Τρίσταν Τόμπσον, πατέρα του παιδιού της Κλόε Καρντάσιαν.Ως εκ τούτου, την θέση της απόλυτης κολλητής πήρε αγόγγυστα η Στέισι –με το αζημίωτο- με την οποία ήδη μοιράζονται 9 χρόνια φιλίας από τότε που γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα promo event με θαυμαστές της Τζένερ, στο βιβλιοπωλείο Barnes and Nobles. Κοινά πάρτυ, κοινές διακοπές αλλά και κοινές πλαστικές είναι όσα μοιράζονται τα δύο κορίτσια αφού αμφότερες έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο νυστέρι με την Στέισι να μοιράζεται μάλιστα και διαδικτυακά με το ποίμνιό της τις αλλεπάλληλες πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες υποβάλλεται ξεκινώντας από το στήθος της για να καταλήξει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος μπορεί να φουσκώσει με ενθέματα, από τα χείλη της μέχρι τα οπίσθια. «9 χρόνια αργότερα, κι είσαι για μένα η μία και μοναδική. Θα σ’αγαπώ για πάντα», έγραψε στα social media η Κάιλι με αφορμή τα 21α γενέθλια της Στέισι. Η ατζέντα των δύο φίλων είναι γεμάτη καθημερινά από διάφορες κοσμικές υποχρεώσεις, από πρεμιέρες και καλέσματα μέχρι θεματικά πάρτυ όπως πέρυσι στο Halloween ντυμένες αμφότερες κουνελάκια του Playboy λίγο πριν η Κάιλι ποζάρει στο εξώφυλλο του περιοδικού μαζί με τον πρώην της σήμερα, Τράβις Σκοτ.Για κάποιο διάστημα μάλιστα, οι φίλες έμεναν μαζί στη βίλα της Τζένερ στο Λος Αντζελες μέχρι τελικά η Στέισι να μετακομίσει στο δικό της εντυπωσιακό σπίτι που απέκτησε πρόσφατα, όπως ενημέρωσε τους φίλους της στο You Tube. Σύμφωνα με τις φήμες, σύντροφός της είναι ο σταρ του ριάλιτι προγράμματος «Bachelorette» και πρώην της Τζίτζι Χαντίντ, Tάιλερ Κάμερον με τον οποίο απαθανατίστηκαν να φλερτάρουν και να παρτάρουν όλη νύχτα σε γνωστό κλαμπ αλλά και να πηγαίνουν με την Κένταλ Τζένερ και την παρέα τους σε αγώνες μπάσκετ. Ο πατέρας της Αναστασίας-Στέισι είναι ο γεννημένος στην Ελλάδα, Θεσσαλονικιός Περικλής-Νικόλας Καρανικολάου, πρώην μεσίτης, νυν χρηματιστής, στον οποίο η ίδια φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μοιράζεται στο instagram.Η Νικολέτα Καρανικολάου είναι η δεύτερη σύζυγος του πατέρα της και μητέρα ενός γιου από τον πρώτο της γάμο, με την οποία φαίνεται να έχει τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της και hairstylist Αλεξία εξαιρετικές σχέσεις αν κρίνει κανείς από τις θερμές ευχές της με αφορμή τα γενέθλια της Στέισι. Σήμερα πάντως, όλα φαίνεται να πηγαίνουν ρολόι για την 22χρονη Ελληνίδα που ήδη από το 2015 φαίνεται να κάνει χρυσές δουλειές ως social media star. Τότε η μίνιμουμ τιμή για κάθε της ποστ τοποθέτησης προϊόντων στο twitter ή στο instagram ήταν 5.000 δολάρια. Δεδομένου ότι από τότε μέχρι σήμερα το ινσταγκραμικό της ποίμνιο έχει ξεπεράσει τους 6.000.000 followers, το κασέ της έχει διπλασιασθεί ενώ είναι πια δεκάδες οι εταιρείες που την χρησιμοποιούν ως role model για τα προϊόντα τους.«Ησουν η πιο σταθερή και πιστή φίλη που είχα ποτέ. Χωρίς εσένα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Χάρη σε σένα κατάφερα να είμαι κανονική», είχε δηλώσει για την κολλητή της η Κάιλι Τζένερ. Το σίγουρο είναι ότι και η Στέισι έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι και η Τζένερ είναι η πιο πολύτιμη φίλη της. Από κάθε άποψη.