Συγκίνηση στην κηδεία του Κλάιβ Ντέιβις, πλήθος αστέρων έδωσαν το παρών

Ο θρύλος της μουσικής βιομηχανίας και κορυφαίος παραγωγός έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου σε ηλικία 94 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό