Συγκίνηση στην κηδεία του Κλάιβ Ντέιβις, πλήθος αστέρων έδωσαν το παρών
Συγκίνηση στην κηδεία του Κλάιβ Ντέιβις, πλήθος αστέρων έδωσαν το παρών
Ο θρύλος της μουσικής βιομηχανίας και κορυφαίος παραγωγός έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου σε ηλικία 94 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε χθες στο Μανχάταν η κηδεία του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και κορυφαίου παραγωγού, Κλάιβ Ντέιβις.
Πλήθος αστέρων έδωσαν το παρών για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ανακάλυψε, ανέδειξε και στήριξε τις καριέρες τους επί δεκαετίες.
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Μεταξύ των διάσημων καλλιτεχνών ήταν οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Ντιον Γουόργουικ, Μπάρι Μάνιλοου, Αλίσια Κις, Ja Rule, Kenny G και Στίβι Γουόντερ. Στην τελετή παρέστησαν επίσης προσωπικότητες της πολιτικής και της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, ο ηθοποιός Άντριεν Μπρόντι, καθώς και οι γνωστές παρουσιάστριες Χόντα Κοτμπ και Γκέιλ Κινγκ.
Η ραβίνος Άντζελα Μπακντάλ επισήμανε ότι ο Ντέιβις θα ήταν πολύ χαρούμενος με την προσέλευση των καλλιτεχνών: «Στον Κλάιβ θα άρεσε πολύ αυτό. Θα είχε συγκινηθεί που γέμισε η αίθουσα και θα ήταν κατενθουσιασμένος με τους σούπερ σταρ που ήρθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του», συμπλήρωσε.
Ο Σπρίνγκστιν τον χαρακτήρισε σπουδαίο, πληθωρικό και γενναιόψυχο: «Ήταν γεννημένος για να διοικεί τα πάντα», είπε. Θυμήθηκε τη συνάντησή τους το 1972, όταν ο ίδιος ήταν 22 ετών. «Ανυπομονώ να σε ακούσω», του είχε πει ο Ντέιβις. Μετά την ακρόαση περιορίστηκε στη φράση: «Καλώς ήρθες στην Columbia Records». «Με αυτές τις λίγες λέξεις, άλλαξε τη ζωή μου για πάντα», συνέχισε ο Σπρίνγκστιν.
Η Γουόργουικ θυμήθηκε τις αρχικές της επιφυλάξεις όταν ο Ντέιβις της πρότεινε να συνεργαστεί με τον Μάνιλοου στα τέλη του 1970. Η εισήγησή του όμως αποδείχθηκε καθοριστική. Ο δίσκος «Dionne» έγινε πλατινένιος και απέσπασε δύο Βραβεία Grammy. «Έτσι, ο Μπάρι κι εγώ γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι από εκείνη τη μέρα», δήλωσε χαριτολογώντας.
Πλήθος αστέρων έδωσαν το παρών για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ανακάλυψε, ανέδειξε και στήριξε τις καριέρες τους επί δεκαετίες.
Δείτε φωτογραφία
Μεταξύ των διάσημων καλλιτεχνών ήταν οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Ντιον Γουόργουικ, Μπάρι Μάνιλοου, Αλίσια Κις, Ja Rule, Kenny G και Στίβι Γουόντερ. Στην τελετή παρέστησαν επίσης προσωπικότητες της πολιτικής και της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, ο ηθοποιός Άντριεν Μπρόντι, καθώς και οι γνωστές παρουσιάστριες Χόντα Κοτμπ και Γκέιλ Κινγκ.
@mickmicknyc Music’s biggest stars gathered at Central Synagogue in New York City to pay their final respects to legendary music executive Clive Davis. Among those in attendance were Alicia Keys, Bruce Springsteen, Usher, Stevie Wonder, LL Cool J, Barry Manilow, Gayle King, and many more, honoring the extraordinary legacy of the man who helped shape generations of music 🤍 #clivedavis #steviewonder #barrymanilow #funeral #brucespringsteen ♬ original sound - New York Mickey
Η ραβίνος Άντζελα Μπακντάλ επισήμανε ότι ο Ντέιβις θα ήταν πολύ χαρούμενος με την προσέλευση των καλλιτεχνών: «Στον Κλάιβ θα άρεσε πολύ αυτό. Θα είχε συγκινηθεί που γέμισε η αίθουσα και θα ήταν κατενθουσιασμένος με τους σούπερ σταρ που ήρθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του», συμπλήρωσε.
Ο Σπρίνγκστιν τον χαρακτήρισε σπουδαίο, πληθωρικό και γενναιόψυχο: «Ήταν γεννημένος για να διοικεί τα πάντα», είπε. Θυμήθηκε τη συνάντησή τους το 1972, όταν ο ίδιος ήταν 22 ετών. «Ανυπομονώ να σε ακούσω», του είχε πει ο Ντέιβις. Μετά την ακρόαση περιορίστηκε στη φράση: «Καλώς ήρθες στην Columbia Records». «Με αυτές τις λίγες λέξεις, άλλαξε τη ζωή μου για πάντα», συνέχισε ο Σπρίνγκστιν.
Η Γουόργουικ θυμήθηκε τις αρχικές της επιφυλάξεις όταν ο Ντέιβις της πρότεινε να συνεργαστεί με τον Μάνιλοου στα τέλη του 1970. Η εισήγησή του όμως αποδείχθηκε καθοριστική. Ο δίσκος «Dionne» έγινε πλατινένιος και απέσπασε δύο Βραβεία Grammy. «Έτσι, ο Μπάρι κι εγώ γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι από εκείνη τη μέρα», δήλωσε χαριτολογώντας.
Clive Davis funeral: Emotional stars unite to bid final farewell to music mogul after his death aged 94 https://t.co/lewDuZh6li— Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026
Αντίστοιχα, ο Μάνιλοου αναφέρθηκε στην επιμονή του Ντέιβις να διασκευάσει το ροκ τραγούδι «Brandy». Μετατρέποντάς το σε ερωτική μπαλάντα με τον τίτλο «Mandy», το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των charts. «Πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή», υπογράμμισε ο καλλιτέχνης.
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η Τζένιφερ Χάντσον η οποία ερμήνευσε το «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν και το «I Will Always Love You» της Χιούστον, αποσπώντας ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, μετά το δικό της: «Σε αγαπάμε, Κλάιβ».
Φανερά συγκινημένη η Αλίσια Κις μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών. «Είδες κάτι σε μένα που εγώ μόλις άρχιζα να διακρίνω στον εαυτό μου», ανέφερε προσθέτοντας: «Σε έναν κόσμο που τόσο συχνά υποβιβάζει την τέχνη σε εμπόριο, εσύ παρέμεινες πιστός στις αρχές σου...μου θύμιζες ξανά και ξανά ότι αυτό που κάναμε έχει να κάνει με την αλήθεια και την υστεροφημία».
Σύμφωνα με το AP, ο Ντέιβις έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου σε ηλικία 94 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό.
Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η Τζένιφερ Χάντσον η οποία ερμήνευσε το «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν και το «I Will Always Love You» της Χιούστον, αποσπώντας ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, μετά το δικό της: «Σε αγαπάμε, Κλάιβ».
Φανερά συγκινημένη η Αλίσια Κις μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών. «Είδες κάτι σε μένα που εγώ μόλις άρχιζα να διακρίνω στον εαυτό μου», ανέφερε προσθέτοντας: «Σε έναν κόσμο που τόσο συχνά υποβιβάζει την τέχνη σε εμπόριο, εσύ παρέμεινες πιστός στις αρχές σου...μου θύμιζες ξανά και ξανά ότι αυτό που κάναμε έχει να κάνει με την αλήθεια και την υστεροφημία».
Σύμφωνα με το AP, ο Ντέιβις έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου σε ηλικία 94 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό.
Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
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