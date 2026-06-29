Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Μας έχει κουράσει να μας ρωτάνε για τη βάφτιση των παιδιών μας
Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Μας έχει κουράσει να μας ρωτάνε για τη βάφτιση των παιδιών μας
Έχω την αίσθηση ότι απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά εμάς, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Την ενόχλησή του για τις συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με το πότε σχεδιάζουν εκείνος και η Τζένη Θεωνά να βαφτίσουν τα παιδιά τους εξέφρασε ο Δήμος Αναστασιάδης. Ο τραγουδιστής ανέφερε μάλιστα ότι έχει την εντύπωση πως το θέμα αυτό απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά την οικογένειά του.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ο Δήμος Αναστασιάδης ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί να δέχεται συνεχώς ερωτήσεις για το πότε σκοπεύουν με την Τζένη Θεωνά να πραγματοποιήσουν τη βάφτιση των δύο γιων τους.
Εξηγώντας ότι πρόκειται για κάτι που τον έχει κουράσει, σημείωσε: «Μας έχει κουράσει να μας ρωτάνε για τη βάπτιση των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά εμάς που για κάποιους δικούς μας λόγους δεν το κάνουμε. Κάποια θέματα έχουνε δημιουργηθεί και κάποια στιγμή θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».
Όσον αφορά στα ονόματα που έχουν επιλέξει για τα παιδιά τους, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Το όνομα του πρώτου μας γιου, Αρίωνα, προέκυψε από τα ονόματα των δυο παππούδων του, ο ένας λέγεται Ιωάννης και ο άλλος Άρης. Όταν γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μας, σκεφτήκαμε ότι κι εκεί πρέπει να βρούμε ένα ιδιαίτερο όνομα γι’ αυτό τον ονομάσαμε Απόλλωνα».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ο Δήμος Αναστασιάδης ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί να δέχεται συνεχώς ερωτήσεις για το πότε σκοπεύουν με την Τζένη Θεωνά να πραγματοποιήσουν τη βάφτιση των δύο γιων τους.
Εξηγώντας ότι πρόκειται για κάτι που τον έχει κουράσει, σημείωσε: «Μας έχει κουράσει να μας ρωτάνε για τη βάπτιση των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά εμάς που για κάποιους δικούς μας λόγους δεν το κάνουμε. Κάποια θέματα έχουνε δημιουργηθεί και κάποια στιγμή θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».
Όσον αφορά στα ονόματα που έχουν επιλέξει για τα παιδιά τους, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Το όνομα του πρώτου μας γιου, Αρίωνα, προέκυψε από τα ονόματα των δυο παππούδων του, ο ένας λέγεται Ιωάννης και ο άλλος Άρης. Όταν γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μας, σκεφτήκαμε ότι κι εκεί πρέπει να βρούμε ένα ιδιαίτερο όνομα γι’ αυτό τον ονομάσαμε Απόλλωνα».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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