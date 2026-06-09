Apon: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, ο έρωτας είναι παραίσθηση

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».