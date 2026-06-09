Apon: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, ο έρωτας είναι παραίσθηση
Apon: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, ο έρωτας είναι παραίσθηση
Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα, σχολίασε ο τραγουδιστής
Στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του που μετράει τρία χρόνια αναφέρθηκε ο Apon, δηλώνοντας πως αντιλαμβάνεται τον έρωτα ως μία παραίσθηση.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη μεγαλύτερη σχέση που έχει κάνει, ενώ πρόσθεσε ότι ο έρωτας στην πραγματική ζωή δεν μοιάζει με αυτόν των ταινιών. Παράλληλα σχολίασε ότι για τον ίδιο οι σχέσεις έχουν δυσκολίες και απαιτούν υποχωρήσεις.
Πιο αναλυτικά, ο Apon είπε: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα. Ας πούμε γι' αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Χόλιγουντ κι όλα αυτά. Το πρώτο ραντεβού, χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά. Δεν σου δείχνει όμως και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα, και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά, τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη μεγαλύτερη σχέση που έχει κάνει, ενώ πρόσθεσε ότι ο έρωτας στην πραγματική ζωή δεν μοιάζει με αυτόν των ταινιών. Παράλληλα σχολίασε ότι για τον ίδιο οι σχέσεις έχουν δυσκολίες και απαιτούν υποχωρήσεις.
Πιο αναλυτικά, ο Apon είπε: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα. Ας πούμε γι' αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Χόλιγουντ κι όλα αυτά. Το πρώτο ραντεβού, χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά. Δεν σου δείχνει όμως και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα, και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά, τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».
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