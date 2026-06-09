Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Την Τετάρτη ενημερώθηκα από το Πρωινό ότι έχω ανανεώσει, ενώ την Πέμπτη η ίδια εκπομπή έλεγε ότι δεν θα έχω δουλειά του χρόνου





Ο τραγουδιστής εξέφρασε επίσης την ενόχλησή του για ορισμένους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πιο αναλυτικά, είπε: « Το “παραμένω φαβορί για τη δουλειά που κάνω εδώ και έξι χρόνια” μου φαίνεται τόσο αστείο σαν έκφραση. Τι κάνουμε, καλλιστεία; Είμαι φαβορί; Για τη δουλειά μου; Για τη θέση μου; Μπορώ να το καταλάβω αυτό σαν έκφραση από κάποιον που είναι εκτός του χώρου, αλλά με βγάζει από τα ρούχα μου να το ακούω από ανθρώπους που δουλεύουν στην τηλεόραση ».



Αναφερόμενος σε σχόλια για τη σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού, πρόσθεσε: «"Ο Παναγιώτης έχει κλείσει γιατί είναι πολύ φίλος με τη Ναταλία”. Λες και με τη Ναταλία εγώ ανανεώνω όρκους φιλίας κάθε δυο χρόνια και δεν εργάζομαι εδώ. Αυτό υποτιμά και εμένα, υποτιμά και την ίδια τη Ναταλία, η οποία είναι, σαν επαγγελματίας, πρώτη. Και το κριτήριό της για το ποιον θα έχει δίπλα της στον τηλεοπτικό αέρα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ το ποιος είναι φίλος της. Είναι το ποιος κάνει τη δουλειά ».

Τα σενάρια που ακούγονται για το τηλεοπτικό του μέλλον σχολίασε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης , τονίζοντας ότι μέσα σε δύο ημέρες πληροφορήθηκε από το «Πρωινό» πως αφενός έχει ανανεώσει τη συνεργασία του για την επόμενη σεζόν και αφετέρου πως δεν θα έχει δουλειά του χρόνου.Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» μιλώντας για τα σενάρια που αφορούν στο μέλλον της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», στην οποία συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού, σχολιάζοντας παράλληλα το κλίμα που επικρατεί στον τηλεοπτικό χώρο.Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης κλήθηκε να σχολιάσει ρεπορτάζ του «Πρωινού» που θέλουν το «Καλύτερα δε γίνεται» να βρίσκεται σε αβεβαιότητα ως προς τη συνέχισή του, λέγοντας: «Η αντίδρασή μου ήταν το απόλυτο τίποτα, γιατί από την ίδια εκπομπή εγώ την Τετάρτη ενημερώθηκα ότι για του χρόνου έχω ανανεώσει, και την Πέμπτη ότι δεν θα έχω δουλειά του χρόνου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η βαρύτητα που μπορώ να δώσω σε αυτό το ρεπορτάζ είναι η ανάλογη».