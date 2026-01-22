Νεσχάν Μουλαζίμ για την απόκτηση της κόρης της: Ήταν η τελευταία προσπάθεια εξωσωματικής που είχα πει ότι θα κάνω

είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.



Επίσης, η Νεσχάν Μουλαχίμ εξομολογήθηκε ότι αυτό που της έδινε δύναμη ήταν η έντονη επιθυμία της να αποκτήσει παιδί και η στήριξη του συζύγου της και των οικείων της: «Αυτό που μου έδινε δύναμη στα τέσσερα χρόνια προσπάθειας, είναι η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Είχα πολλή στήριξη από τους γύρω μου. Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μη μπορώ να περπατήσω. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης».



«Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Η μικρή θα πάρει το δικό μου όνομα. Είναι μια απόφαση που ήρθε από τον πατέρα της. Το όνομά μου είναι σπάνιο και στην Τουρκία. Το όνομά μου σημαίνει, “μοναδική”. Ο σύζυγός μου ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση».