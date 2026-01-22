Νεσχάν Μουλαζίμ για την απόκτηση της κόρης της: Ήταν η τελευταία προσπάθεια εξωσωματικής που είχα πει ότι θα κάνω
Τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να αποκτήσει την κόρη της μοιράστηκε η Νεσχάν Μουλαζίμ. Το μοντέλο έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί τον περασμένο Οκτώβριο και, όπως ανέφερε, η τέταρτη προσπάθεια εξωσωματικής, που υπήρξε επιτυχημένη, ήταν η τελευταία που είχε σκοπό να κάνει.

«Στην πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής που κάναμε – ήταν πετυχημένη – είχα δίδυμα αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη μου. Μετά έκανα μια ακόμη προσπάθεια που δεν πέτυχε. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω, να τα βρω με εμένα, γιατί τα είχα βάλει με εμένα. Με την μπέμπα, ήταν η τελευταία προσπάθεια που είχα πει ότι θα κάνω. Τελικά πέτυχε. Το αισθάνθηκα όταν έγινε η μεταφορά εμβρύου. Όταν βγήκα από το χειρουργείο είπα στον σύζυγό μου ότι είμαι έγκυος»είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Επίσης, η Νεσχάν Μουλαχίμ εξομολογήθηκε ότι αυτό που της έδινε δύναμη ήταν η έντονη επιθυμία της να αποκτήσει παιδί και η στήριξη του συζύγου της και των οικείων της: «Αυτό που μου έδινε δύναμη στα τέσσερα χρόνια προσπάθειας, είναι η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Είχα πολλή στήριξη από τους γύρω μου. Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μη μπορώ να περπατήσω. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

Όσον αφορά στο πώς βιώνει τη μητρότητα, μοιράστηκε: «Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Η μικρή θα πάρει το δικό μου όνομα. Είναι μια απόφαση που ήρθε από τον πατέρα της. Το όνομά μου είναι σπάνιο και στην Τουρκία. Το όνομά μου σημαίνει, “μοναδική”. Ο σύζυγός μου ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση».

