Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο Coachella με ασημένιο κορμάκι και πουπουλένιο πανωφόρι: Ευτυχισμένη αυτή η περίοδος της ζωής μου, έγραψε
GALA
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το  «Save Me Tonight» μαζί με τον David Guetta στην πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ

Γεωργία Κοτζιά
Το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Coachella έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ και δήλωσε πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο ζωής όπου «γράφει τα πάντα τα πάντα από την αρχή».

Η 56χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό του David Guetta, ερμηνεύοντας για πρώτη φορά live το νέο τους τραγούδι «Save Me Tonight».

@entertainmenttonight We 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓰𝓮𝓽 𝓮𝓷𝓸𝓾𝓰𝓱 of Jennifer Lopez making her Coachella debut! 🤩The triple-threat was the surprise guest during David Guetta's set, performing their new collaboration, ‘Save Me Tonight.’ #coachella #jenniferlopez #davidguetta #jlo ♬ original sound - Entertainment Tonight

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Λόπεζ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, γράφοντας στη λεζάντα: «Η πιο διασκεδαστική μέρα! Το “Save Me Tonight” live για πρώτη φορά στο πρώτο μου Coachella ήταν τόσο ξεχωριστό».

Η ίδια τόνισε πως διανύει μία ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η χαρούμενη περίοδός μου "γράφει" τα πάντα από την αρχή. Μην σταματάς ποτέ να εκπλήσσεις τον εαυτό σου».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Λόπεζ εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό ασημένιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με πουπουλένιο πανωφόρι με κουκούλα και μπότες μέχρι το γόνατο. Μόλις βγήκε στη σκηνή, οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά και χειροκροτήματα.
