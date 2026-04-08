Νίκος Γκέλια για το διαζύγιό του: Έχει αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μου, προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου
GALA
Νίκος Γκέλια Διαζύγιο Χωρισμός

Νίκος Γκέλια για το διαζύγιό του: Έχει αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μου, προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου

Προσπαθώ να είμαι δίπλα του και να του δίνω αγάπη, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός

Νίκος Γκέλια για το διαζύγιό του: Έχει αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μου, προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αλλαγές έχει φέρει στη ζωή του Νίκου Γκέλια το διαζύγιό του με την πρώην σύζυγό του, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως προτεραιότητά του παραμένει το παιδί του στον οποίο προσπαθεί να προσφέρει μία ισορροπημένη ζωή, δείχνοντας την αγάπη του.

«Έχουν αλλάξει πολύ η καθημερινότητα και οι προτεραιότητες, όπως είναι φυσιολογικό. Η προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του, να του δίνω αγάπη και να φροντίζω να μεγαλώνει πιο ισορροπημένα γίνεται», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Secret.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Νίκος Γκέλια ρωτήθηκε και πάλι για τον χωρισμό του, τονίζοντας πως οι αλλαγές είναι πάντα δύσκολες. Παρόλα αυτά, είχε επισημάνει πως ο χωρισμός είχε έρθει σε ήρεμο κλίμα, με το πρώην ζευγάρι να θέτει ως απόλυτη προτεραιότητά του το παιδί που έχει αποκτήσει.

«Ποτέ μια αλλαγή δεν είναι εύκολη. Παντρεύτηκα στα 28 και ο γάμος μου κράτησε επτά χρόνια. Ο χωρισμός έγινε ήρεμα. Πάνω απ’ όλα είναι το παιδί και για τους δυο μας, γι’ αυτό και έχουμε καλή επικοινωνία, και αυτό είναι που έχει σημασία», είχε σημειώσει μιλώντας στην Espresso.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης