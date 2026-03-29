Τα κλάματα της Μαρίας Μπεκατώρου για τον πατέρα της: Χάρηκα που πριν φύγει από τη ζωή με είδε επιτυχημένη
Μαρία Μπεκατώρου Πατέρας

Τα κλάματα της Μαρίας Μπεκατώρου για τον πατέρα της: Χάρηκα που πριν φύγει από τη ζωή με είδε επιτυχημένη

Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία, τόνισε η παρουσιάστρια

Τα κλάματα της Μαρίας Μπεκατώρου για τον πατέρα της: Χάρηκα που πριν φύγει από τη ζωή με είδε επιτυχημένη
Σε κλάματα ξέσπασε η Μαρία Μπεκατώρου, θυμούμενη τον πατέρα της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Μία ιδιαιτέρα συγκινητική στιγμή ήταν όταν προβλήθηκαν τα κείμενα για την Κεφαλλονιά που είχε γράψει ο πατέρας της και εκδότης της εφημερίδας «Παλμός», ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2013.

Τότε, η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, υπογραμμίζοντας την αγάπη του πατέρα της για τον νησί, αλλά και για εκείνη. Αν και ο πόνος της απώλειας εξακολουθεί να είναι έντονος, όπως μοιράστηκε, αυτό που μένει πίσω είναι πολύ όμορφο. Αυτό που χαροποιεί πολύ είναι ότι, πριν φύγει από τη ζωή, πρόλαβε να τη δει να σημειώνει μία πετυχημένη πορεία ως παρουσιάστρια.

«Ο μπαμπάς μου ήταν ερωτευμένος με την Κεφαλλονιά. Όλη μου η ζωή είναι εκεί. Έφυγε από τη ζωή το 2013. Άκου να δεις, το ότι μου λείπει πολύ δεν θα τελειώσει ποτέ και όσοι, ας πούμε, νιώθουν το ίδιο συναίσθημα με μένα μπορούν να το πουν αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Απλά μένει κάτι ωραίο, βαθύ μέσα», είπε μετά την προβολή του βίντεο.

«Έχει μένει η αγάπη του, η τόσο βαθιά και ειλικρινής για μένα. Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία. Περάσαμε και εμείς τα κύματα μας, για παράδειγμα στην εφηβεία που αναρωτιόμουν “μ’ αγαπάει τόσο πολύ ή δεν μ’ αγαπάει;”. Ήταν αφοσιωμένος, με αγαπούσε, του άρεσε να με βλέπει να προοδεύω, δεν ήθελε να με δει καλλιτέχνη, αλλά έγινε με έναν τρόπο. Και χάρηκα που πριν φύγει από τη ζωή, με είδε επιτυχημένη. Ήταν πολύ περήφανος για μένα και για τον δρόμο που μου έδειξε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έκανα τα βήματα σωστά και αξιοπρεπώς. Ό,τι μεγαλώνουμε είμαστε, αυτό είναι και το μότο μου», πρόσθεσε.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

