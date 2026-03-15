Η Ζεντάγια πήγε απρόσκλητη σε γάμο στο Λας Βέγκας, η σπόντα για το επίθετό της μετά τις φήμες για γάμο με τον Χόλαντ
Η ηθοποιός σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ έκανε έκπληξη σε άγνωστο ζευγάρι

Γεωργία Κοτζιά
Απρόκλητη πήγε σε γάμο στο Λας Βέγκας η Ζεντάγια, όπου άφησε μία σπόντα για το επίθετό της μετά τις φήμες για τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ.

Η ηθοποιός βρέθηκε σε εκκλησία του Λας Βέγκας για την προώθηση της νέας της ταινίας «The Drama», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποφάσισε να κάνει έκπληξη σε ένα ζευγάρι που παντρευόταν εκείνη τη στιγμή.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Ζεντάγια φαίνεται να φορά ένα χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ενώ υπέγραψε και ως μάρτυρας στο πιστοποιητικό γάμου του άγνωστου ζευγαριού. Την ώρα που έβαζε την υπογραφή της, αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι νεόνυμφοι «απολαμβάνουν την αποκάλυψη του επιθέτου» της.

Οι φήμες για τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ εντάθηκαν μετά την εμφάνισή της στα Actors Awards την 1η Μαρτίου, όταν ο στιλίστας της Λο Ρόουτς δήλωσε ότι «ο γάμος έχει ήδη γίνει», χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

