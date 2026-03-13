«Choke me»: Σάλος με το τραγούδι της Ρουμανίας για τη Eurovision, καταγγέλλουν ότι «εξιδανικεύει τον σεξουαλικό στραγγαλισμό»

Ακούστε το τραγούδι της Ρουμανίας





Κλείσιμο



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φετινή συμμετοχή της Ρουμανίας στη Eurovision , με τίτλο «», καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι εξιδανικεύει τον σεξουαλικό στραγγαλισμό, μια επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και θάνατο.Οργανώσεις και ακτιβιστές κατά της σεξουαλικής βίας υποστηρίζουν ότι το τραγούδι, στο οποίο η φράση «πνίξε με» επαναλαμβάνεται περίπου τριάντα φορές μέσα σε τρία λεπτά, «παίζει επικίνδυνα με τη ζωή νεαρών γυναικών».Το κομμάτι ερμηνεύει η Αλεξάντρα Καπιτανέσκου, πρώην νικήτρια της ρουμανικής εκδοχής του The Voice, και στους στίχους περιλαμβάνονται φράσεις, όπως «δυσκολεύομαι να αναπνεύσω», «θέλω να με πνίξεις» και «κάνε τους πνεύμονές μου να εκραγούν».Η Κλερ ΜακΓκλιν, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Ντάραμ και συγγραφέας του βιβλίου Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back, δήλωσε ότι το επαναλαμβανόμενο μήνυμα «πνίξε με» «δείχνει ανησυχητική αδιαφορία για την υγεία και την ευημερία των νεαρών γυναικών».Όπως είπε: «Το τραγούδι, αλλά και η επιλογή του από τη Ρουμανία και τη Eurovision, καθώς και η προώθησή του από αυτούς τους οργανισμούς, αποτελεί μια απερίσκεπτη κανονικοποίηση μιας επικίνδυνης πρακτικής. Παίζει επικίνδυνα με τη ζωή νεαρών γυναικών. Τα νέα ιατρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο συχνός σεξουαλικός στραγγαλισμός προκαλεί εγκεφαλικές βλάβες σε νεαρές γυναίκες».Οι αντιδράσεις κατά του τραγουδιού εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με πολλούς θαυμαστές της Eurovision να ζητούν είτε τον αποκλεισμό της συμμετοχής είτε την αλλαγή των στίχων. Στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση έχει επίσης ζητήσει από καλλιτέχνες να αφαιρέσουν από τα τραγούδια τους λέξεις όπως «s...t» και «pu...y».Υπερασπιζόμενη το τραγούδι, η εκπρόσωπος της Ρουμανίας δήλωσε ότι η έντονη εικόνα των στίχων λειτουργεί μεταφορικά, περιγράφοντας την αίσθηση ότι κάποιος κατακλύζεται από έντονα συναισθήματα και «πνίγεται» από την αμφιβολία για τον εαυτό του.Νορβηγίδα YouTuber που ασχολείται με τη Eurovision και είναι και ψυχολόγος, σχολίασε ότι η ρουμανική συμμετοχή χρησιμοποιεί αυτή την πρακτική, η οποία απαγορεύεται στην πορνογραφία στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να δημιουργήσει σκόπιμα αντιδράσεις.Όπως ανέφερε: «Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και χρησιμοποιούν ένα θέμα που έχει γίνει δημοφιλές και κανονικοποιημένο μέσω της πορνογραφικής κουλτούρας, κάτι που είναι πραγματικά επικίνδυνο. Ξέρουν ότι αυτό είναι μια τάση και είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που συμβαίνει».

Έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους κάτω των 35 ετών έχουν βιώσει στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο πιστεύει λανθασμένα ότι υπάρχουν ασφαλείς τρόποι να στραγγαλίσει κάποιος έναν σύντροφο.



Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν καταγράψει αλλαγές στον εγκέφαλο γυναικών που έχουν υποστεί επανειλημμένα τέτοιες πρακτικές κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, όπως ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης και διαταραχές στις εγκεφαλικές λειτουργίες που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος.



Σχεδόν οι μισές γυναίκες που συμμετείχαν στις σχετικές έρευνες δήλωσαν ότι βίωσαν άγχος κατά τη διάρκεια ή μετά τον στραγγαλισμό, ενώ ακόμη και ένα στιγμιαίο επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας.