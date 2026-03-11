Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα τιμηθεί με τον χρυσό φοίνικα στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα τιμηθεί με τον χρυσό φοίνικα στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών
Νιώθω τιμή που εντάσσομαι στη λίστα των προηγούμενων κατόχων του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, είπε η τραγουδίστρια και ηθοποιός
Με τον Χρυσό Φοίνικα θα τιμηθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου.
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που συγκαταλέγεται στους λίγους καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει τον τίτλο EGOT, θα παραλάβει το βραβείο κατά την τελετή απονομής της εκδήλωσης και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
Σε δήλωσή της, η Στρέιζαντ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη διάκριση: «Με αίσθημα υπερηφάνειας αλλά και βαθιάς ταπεινότητας νιώθω τιμή που εντάσσομαι στη λίστα των προηγούμενων κατόχων του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει», ανέφερε.
Η ίδια τόνισε επίσης τη σημασία του κινηματογράφου στις δύσκολες περιόδους: «Σε αυτές τις προκλητικές στιγμές, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και τα μυαλά μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή μας ανθρωπιά και μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας».
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, χαρακτήρισε τη Στρέιζαντ «παγκόσμιο αστέρι» και έναν καλλιτέχνη που δημιούργησε έργα απολύτως προσωπικά, τα οποία μοιράστηκε με ολόκληρο τον κόσμο. Όπως σημείωσε, η καριέρα της αποτελεί «τη θρυλική σύνθεση ανάμεσα στο Broadway και το Hollywood, ανάμεσα στη σκηνή του μουσικού θεάτρου και τη μεγάλη οθόνη».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φεστιβάλ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει φτάσει «στην κορυφή της βιομηχανίας του θεάματος όπως ελάχιστοι πριν από εκείνη», ενώ η επιρροή της στην ποπ κουλτούρα του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα θεωρείται τεράστια.
Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στο φιλανθρωπικό έργο της Streisand, όπως το «Barbra Streisand Women’s Heart Center στο Cedars-Sinai Heart Institute», καθώς και στη δράση του «Streisand Foundation», που στηρίζει μεταξύ άλλων την ισότητα φύλων και μειονοτήτων, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ιατρική έρευνα και την εκπαίδευση παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που συγκαταλέγεται στους λίγους καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει τον τίτλο EGOT, θα παραλάβει το βραβείο κατά την τελετή απονομής της εκδήλωσης και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
Σε δήλωσή της, η Στρέιζαντ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη διάκριση: «Με αίσθημα υπερηφάνειας αλλά και βαθιάς ταπεινότητας νιώθω τιμή που εντάσσομαι στη λίστα των προηγούμενων κατόχων του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει», ανέφερε.
Barbra Streisand will be awarded an honorary Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival. pic.twitter.com/NyevqBlC52— Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2026
Η ίδια τόνισε επίσης τη σημασία του κινηματογράφου στις δύσκολες περιόδους: «Σε αυτές τις προκλητικές στιγμές, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και τα μυαλά μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή μας ανθρωπιά και μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας».
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, χαρακτήρισε τη Στρέιζαντ «παγκόσμιο αστέρι» και έναν καλλιτέχνη που δημιούργησε έργα απολύτως προσωπικά, τα οποία μοιράστηκε με ολόκληρο τον κόσμο. Όπως σημείωσε, η καριέρα της αποτελεί «τη θρυλική σύνθεση ανάμεσα στο Broadway και το Hollywood, ανάμεσα στη σκηνή του μουσικού θεάτρου και τη μεγάλη οθόνη».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φεστιβάλ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει φτάσει «στην κορυφή της βιομηχανίας του θεάματος όπως ελάχιστοι πριν από εκείνη», ενώ η επιρροή της στην ποπ κουλτούρα του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα θεωρείται τεράστια.
Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στο φιλανθρωπικό έργο της Streisand, όπως το «Barbra Streisand Women’s Heart Center στο Cedars-Sinai Heart Institute», καθώς και στη δράση του «Streisand Foundation», που στηρίζει μεταξύ άλλων την ισότητα φύλων και μειονοτήτων, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ιατρική έρευνα και την εκπαίδευση παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα