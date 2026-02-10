Φίνος Φιλμ: Το αφιερωματικό βίντεo για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού Γιώργου Βρασιβανόπουλου
Φίνος Φιλμ: Το αφιερωματικό βίντεo για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού Γιώργου Βρασιβανόπουλου

Με ευφράδεια λόγου και διακριτικό χιούμορ, κατάφερε να ξεχωρίσει σε δεύτερους ρόλους, αναφέρεται για τον ηθοποιό

Φίνος Φιλμ: Το αφιερωματικό βίντεo για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού Γιώργου Βρασιβανόπουλου
Σαν σήμερα, το 1998, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος και η Φίνος Φιλμ τίμησε τον ηθοποιό με ένα αφιερωματικό βίντεο στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα κλιπ-συρραφή με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε παίξει ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος. Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για έναν ηθοποιό με χιούμορ που άφησε το αποτύπωμά του μέσα από δεύτερους ρόλους.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ αναφέρεται: «Με ευφράδεια λόγου και ένα πολυεπίπεδο, διακριτικό χιούμορ, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος κατάφερε να ξεχωρίσει σε δεύτερους ρόλους και να μας χαρίσει ερμηνείες που έχουν μείνει αξέχαστες».

Στη συνέχεια, επισημαίνεται πώς ο ηθοποιός συνδέθηκε με τη Φίνος Φιλμ, συμμετέχοντας τελικά σε οκτώ ταινίες της εταιρείας παραγωγής: «Η σχέση του με τη Φίνος Φιλμ ξεκίνησε το 1964, όταν ο Γιάννης Δαλιανίδης τον επέλεξε για τον ρόλο του Κώστα Χατζηπατέρα στη μουσική κωμωδία ''Κάτι να Καίει''. Ακολούθησαν άλλες επτά ταινίες με την FF, με πιο χαρακτηριστικό – και δικό μας αγαπημένο – ο ρόλος του Γιαννάκη ή αλλιώς «Μπάμια», στη θρυλική «Χαρτοπαίχτρα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ερμηνεία του στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου παραμένει από τις πιο απολαυστικές στιγμές της ελληνικής κωμωδίας».

