Eurovision: Τραγουδίστρια αποχωρεί από τον τελικό της Μολδαβίας, λόγω ίδιου τραγουδιού με άλλη διαγωνιζόμενη
GALA
Eurovision Eurovision 2026

Eurovision: Τραγουδίστρια αποχωρεί από τον τελικό της Μολδαβίας, λόγω ίδιου τραγουδιού με άλλη διαγωνιζόμενη

Η Ντάνα Μάρτσιταν έκανε λόγο για ζήτημα καλλιτεχνικής δεοντολογίας στη διαδικασία επιλογής

Eurovision: Τραγουδίστρια αποχωρεί από τον τελικό της Μολδαβίας, λόγω ίδιου τραγουδιού με άλλη διαγωνιζόμενη
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την αποχώρησή της από τον εθνικό τελικό της Μολδαβίας για την Eurovision ανακοίνωσε η τραγουδίστρια Ντάνα Μάρτσιταν, καθώς είχε το ίδιο τραγούδι με άλλη διαγωνιζόμενη, κάτι που δεν γνώριζε μέχρι τις ακροάσεις.

Σύμφωνα με το Eurovoix η Ντάνα και η Κέιτι Ρέιν συμμετείχαν με το ίδιο τραγούδι, το οποίο είχε διαφορετικούς τίτλους για την κάθε μία. Της Μάρτσιταν ονομαζόταν «Cry», ενώ της Ρέιν ονομάζεται «Dance & Cry». Όταν η Μάρτσιταν το αντιλήφθηκε αποφάσισε να αποχωρήσει τονίζοντας πως «παιχνίδια με διπλά μέτρα και σταθμά δεν την εκφράζουν». Η Κέιτι, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στον εθνικό τελικό που θα διεξαχθεί στις 17 Ιανουαρίου.


Η Ντάνα Μάρτσιταν, όπως αναφέρει το Eurovoix, δήλωσε για το συμβάν: «Μερικές φορές, η πιο δυνατή κίνηση σε έναν διαγωνισμό είναι να επιλέξεις να μην μπεις σε έναν εξαναγκασμένο ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της προεπιλογής της Μολδαβίας για τη Eurovision, το ίδιο τραγούδι προσφέρθηκε, εκ των έξω, σε δύο ερμηνευτές. Αποδέχτηκα το τραγούδι χωρίς να γνωρίζω ότι είχε προταθεί ταυτόχρονα και σε άλλον καλλιτέχνη, βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη ότι όλα γίνονται με ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους καλλιτέχνες.

Αργότερα, μου προτάθηκε να μπω σε άμεσο ανταγωνισμό με το ίδιο καλλιτεχνικό υλικό, μια κατάσταση που δεν θεωρώ δίκαιη ούτε για την τέχνη, ούτε για το κοινό, ούτε για εμένα. Επέλεξα να κάνω ένα βήμα πίσω, δίνοντας στη συνάδελφό μου, την Κέιτι, την ευκαιρία να προχωρήσει. Της εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία. Το τραγούδι «Cry» μου είναι πολύ αγαπητό. Έβαλα σε αυτό την ψυχή μου, δουλειά, εκπαίδευση και εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και θεώρησα ότι η καλλιτεχνική αξιοπρέπεια είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε σκηνή ή διαγωνισμό.

Πιστεύω βαθιά ότι η μουσική πρέπει να ενώνει και όχι να δημιουργεί μονομαχίες ερμηνείας. Παιχνίδια με διπλά μέτρα και σταθμά δεν με εκφράζουν. Πιστεύω επίσης ότι, σε μια ευαίσθητη κατάσταση, μοναδική και πρωτοφανή για τη Μολδαβία, η άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους διοργανωτές και τους καλλιτέχνες, πριν δοθούν τα τραγούδια στη δημοσιότητα, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια πιο κομψή λύση από την απλή ερώτηση "Ποιος θα το τραγουδήσει καλύτερα;". Ο δρόμος μου συνεχίζεται με άλλα τραγούδια, άλλες επιλογές και την ίδια ειλικρίνεια».
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης