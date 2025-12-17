Eurovision: Τραγουδίστρια αποχωρεί από τον τελικό της Μολδαβίας, λόγω ίδιου τραγουδιού με άλλη διαγωνιζόμενη
Η Ντάνα Μάρτσιταν έκανε λόγο για ζήτημα καλλιτεχνικής δεοντολογίας στη διαδικασία επιλογής
Την αποχώρησή της από τον εθνικό τελικό της Μολδαβίας για την Eurovision ανακοίνωσε η τραγουδίστρια Ντάνα Μάρτσιταν, καθώς είχε το ίδιο τραγούδι με άλλη διαγωνιζόμενη, κάτι που δεν γνώριζε μέχρι τις ακροάσεις.
Σύμφωνα με το Eurovoix η Ντάνα και η Κέιτι Ρέιν συμμετείχαν με το ίδιο τραγούδι, το οποίο είχε διαφορετικούς τίτλους για την κάθε μία. Της Μάρτσιταν ονομαζόταν «Cry», ενώ της Ρέιν ονομάζεται «Dance & Cry». Όταν η Μάρτσιταν το αντιλήφθηκε αποφάσισε να αποχωρήσει τονίζοντας πως «παιχνίδια με διπλά μέτρα και σταθμά δεν την εκφράζουν». Η Κέιτι, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στον εθνικό τελικό που θα διεξαχθεί στις 17 Ιανουαρίου.
Η Ντάνα Μάρτσιταν, όπως αναφέρει το Eurovoix, δήλωσε για το συμβάν: «Μερικές φορές, η πιο δυνατή κίνηση σε έναν διαγωνισμό είναι να επιλέξεις να μην μπεις σε έναν εξαναγκασμένο ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της προεπιλογής της Μολδαβίας για τη Eurovision, το ίδιο τραγούδι προσφέρθηκε, εκ των έξω, σε δύο ερμηνευτές. Αποδέχτηκα το τραγούδι χωρίς να γνωρίζω ότι είχε προταθεί ταυτόχρονα και σε άλλον καλλιτέχνη, βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη ότι όλα γίνονται με ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους καλλιτέχνες.
Αργότερα, μου προτάθηκε να μπω σε άμεσο ανταγωνισμό με το ίδιο καλλιτεχνικό υλικό, μια κατάσταση που δεν θεωρώ δίκαιη ούτε για την τέχνη, ούτε για το κοινό, ούτε για εμένα. Επέλεξα να κάνω ένα βήμα πίσω, δίνοντας στη συνάδελφό μου, την Κέιτι, την ευκαιρία να προχωρήσει. Της εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία. Το τραγούδι «Cry» μου είναι πολύ αγαπητό. Έβαλα σε αυτό την ψυχή μου, δουλειά, εκπαίδευση και εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και θεώρησα ότι η καλλιτεχνική αξιοπρέπεια είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε σκηνή ή διαγωνισμό.
Πιστεύω βαθιά ότι η μουσική πρέπει να ενώνει και όχι να δημιουργεί μονομαχίες ερμηνείας. Παιχνίδια με διπλά μέτρα και σταθμά δεν με εκφράζουν. Πιστεύω επίσης ότι, σε μια ευαίσθητη κατάσταση, μοναδική και πρωτοφανή για τη Μολδαβία, η άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους διοργανωτές και τους καλλιτέχνες, πριν δοθούν τα τραγούδια στη δημοσιότητα, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μια πιο κομψή λύση από την απλή ερώτηση "Ποιος θα το τραγουδήσει καλύτερα;". Ο δρόμος μου συνεχίζεται με άλλα τραγούδια, άλλες επιλογές και την ίδια ειλικρίνεια».
🇲🇩 #Moldova: Dana Marchitan Withdraws from Selecția Națională 2026 #Eurovision https://t.co/OoFWJfM6kg— Eurovoix (@Eurovoix) December 16, 2025
