Η Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει σε σέξι φωτογράφιση τον νέο σύντροφο της: Είναι εξαιρετικός, ξεχωριστός, φυσιολογικός και ευγενικός
Η 56χρονη ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες επισημοποίησε τη σχέση της με τον 50χρονο Τζιμ Κέρτις
Με ενθουσιασμό μίλησε η Τζένιφερ Άνιστον για τον νέο σύντροφό της Τζιμ Κέρτις, ποζάροντας για την αμερικανική έκδοση του περιοδικού ELLE.
Η 56χρονη ηθοποιός, η οποία πριν από λίγες ημέρες επισημοποίησε τη σχέση της, είπε για τον 50χρονο σύντροφό της ότι «η ύπνωση είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι αρκετά εξαιρετικός και βοηθάει πολλούς, πολλούς ανθρώπους».
«Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και τη στασιμότητα και να βρουν τη διαύγεια» πρόσθεσε η Άνιστον.
«Είναι κάτι όμορφο να αφιερώσεις τη ζωή σου σε αυτό» είπε για τον σύντροφό της η Άνιστον δημοσιεύοντας στα stories της το εξώφυλλο του περιοδικού αλλά μια από τις σέξι φωτογραφίες της.
