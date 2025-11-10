Σπύρος Φωκάς: Συγκινήθηκε η σύζυγός του, Λίλιαν για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του - Μου λείπει πολύ η φωνή του, είναι αναντικατάστατος, δήλωσε
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών στις 10 Νοεμβρίου του 2023
Δύο χρόνια συμπληρωθήκαν από τον θάνατο του Σπύρου Φωκά με τη σύζυγό του, Λίλιαν να εμφανίζεται συγκινημένη δηλώνοντας πως της λείπει η παρουσία του από τη ζωή της, ενώ τόνισε ότι το κενό που άφησε πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο.
Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 86 ετών στις 10 Νοεμβρίου του 2023. Τη Δευτέρα, η Λίλιαν Φωκά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την καθημερινότητά της μετά την απώλεια του συζύγου της, ενώ αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας τους και στις δυσκολίες που έζησαν κατά την κοινή τους πορεία.
Η ίδια περιέγραψε πως συνεχίζει να ζει σαν να είναι ακόμη δίπλα της. «Είναι πολύ δύσκολα. Είπα δεν θα κλάψω αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ζω όπως ζούσα με τον Σπύρο. Η επικοινωνία μας δεν έχει σταματήσει. Το πρωί που ξυπνήσω θα μιλήσουμε, θα πιούμε τον καφέ μας. Μου λείπει πολύ η φωνή του. Είναι αναντικατάστατος, φίλος, πατέρας και σύζυγος. Στη δική μου περίπτωση ο χρόνος δεν είναι γιατρός», δήλωσε.
Η σύζυγος του Σπύρου Φωκά μοιράστηκε επίσης την επιθυμία του εκλιπόντος για το πώς ήθελε να τον θυμούνται μετά τον θάνατό του. «Ήθελε όταν φύγει να αναφερθεί ότι έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας. Ήταν ο μόνος Έλληνας ηθοποιός που ψήφιζε στα Όσκαρ. Έπαιρνε προσκλήσεις. Ήταν μια μεγάλη τιμή που του έκαναν οι Αμερικάνοι και όχι οι Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά.
Η Λίλιαν Φωκά θυμήθηκε τη γνωριμία και τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως τον θαύμαζε από παιδί: «Ήμασταν μαζί 20 χρόνια. Ήμουν από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές του. Τον ερωτεύτηκα από την ηλικία των 9 ετών. Το έλεγα στη μητέρα μου κοιτάζοντας την τηλεόραση».
Μίλησε ακόμη για τη διαφορά ηλικίας που είχαν, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής του ηθοποιού. «Είχαμε 29 χρόνια διαφορά ηλικίας. Παντρευτήκαμε όταν εγώ ήμουν 46 και εκείνος 76. Στα 83 του έπεσαν απότομα τα αιμοπετάλιά του. Δεν πίστευε κανείς ότι περπατούσε και μιλούσε. Είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Η μεγάλη κατραπακιά για εμένα ήταν όταν σταματήσαμε να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Έκανα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπορώ να σταθώ», είπε.
Τέλος, αναφερόμενη στις οικονομικές δυσκολίες που πέρασαν και στην υποστήριξη που δέχτηκαν από ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους, η Λίλιαν Φωκά σημείωσε: «Περάσαμε οικονομικές δυσκολίες με τον Σπύρο και δεν είχαμε τα απαραίτητα. Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν οικονομικά τον Σπύρο όταν αρρώστησε. Θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους είχα μπροστά μου, να τους αγκαλιάσω».
