Πέθανε η Προυνέλα Σκέιλς, γνωστή για τον ρόλο της ως «Σίμπιλ» στο «Fawlty Towers»

Προυνέλα Σκέιλς , η αξέχαστη «Σίμπιλ» από την κωμική σειρά «Fawlty Towers».



Ποια ήταν η Προυνέλα Σκέιλς

Κλείσιμο

Η Προυνέλα Σκέιλς ως «Σίμπιλ» στο «Fawlty Towers»

Πέθανε στα 93 της χρόνια η ηθοποιόςΗ Βρετανίδα ηθοποιός απεβίωσε ήρεμα στο σπίτι της στο Λονδίνο. Είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2013. Η Σκέιλς ήταν παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ. Σύμφωνα με ανακοίνωση των γιων της, Σάμιουελ και Τζόζεφ, η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο PA Media, η οικογένεια ανέφερε: «Η αγαπημένη μας μητέρα, Προυνέλα Σκέιλς, πέθανε ήρεμα στο σπίτι της στο Λονδίνο χθες. Ήταν 93 ετών. Αν και η άνοια την ανάγκασε να αποσυρθεί από μια αξιοθαύμαστη καριέρα σχεδόν 70 ετών, συνέχισε να ζει στο σπίτι της. Την ημέρα πριν φύγει, παρακολουθούσε το "Fawlty Towers". Η Πρου ήταν παντρεμένη με τον Τίμοθι Γουέστ για 61 χρόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024».Στη συνέχεια αναφέρθηκε: «Αφήνει πίσω της δύο γιους, μια θετή κόρη, επτά εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι φρόντισαν την Πρου στο τέλος της ζωής της. Οι τελευταίες της μέρες ήταν ήρεμες, γαλήνιες και γεμάτες αγάπη».Η Προυνέλα Σκέιλς γεννήθηκε στο Σάρεϊ το 1932. Η μητέρα της, Κάθριν, ήταν ηθοποιός, ενώ ο πατέρας της, Τζον, εργαζόταν ως έμπορος βαμβακιού και λάτρευε το θέατρο. Αφού σπούδασε στη δραματική σχολή του Bristol Old Vic, ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός σκηνοθέτη στο ίδιο θέατρο. Σε συνέντευξή της το 2009 είχε δηλώσει στην «Guardian»: «Η υποκριτική υπήρχε πάντα στην ατμόσφαιρα. Όταν όμως μπήκα στο Bristol Old Vic, η διευθύντρια είπε στον καλλιτεχνικό διευθυντή: “Είστε σίγουρος ότι αυτό το κορίτσι πρέπει να γίνει ηθοποιός; Θέλαμε να προσπαθήσει για το Κέιμπριτζ.” Φυσικά, αυτό έγινε αφορμή να με πειράζουν σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου».Μετά από κάποιους κινηματογραφικούς ρόλους —μεταξύ αυτών και το «Περηφάνια και Προκατάληψη» του 1952— η Σκέιλς έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά «The Marriage Lines» τη δεκαετία του 1960, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Ρίτσαρντ Μπράιερς. Παράλληλα συμμετείχε σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές του BBC, όπως το «Rumpole of the Bailey» και το «Mapp and Lucia».Από το 1975 έως το 1979 πρωταγωνίστησε στη σειρά «Fawlty Towers» των Τζον Κλιζ και Κόνι Μπουθ, όπου ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τη δεσποτική Σίμπιλ, σύζυγο του αδέξιου ξενοδόχου Μπέιζιλ Φόλτι. Ο ρόλος αυτός καθιέρωσε τη Σκέιλς ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της βρετανικής τηλεόρασης.Η ηθοποιός υποδύθηκε επίσης τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στο έργο του Άλαν Μπένετ «A Question of Attribution», για το οποίο ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA το 1992, ενώ από το 1995 έως το 2005 πρωταγωνίστησε σε διαφημίσεις της αλυσίδας Tesco, ως η απαιτητική πελάτισσα Ντότι.