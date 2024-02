Ο «θρύλος» των Beatles , Πολ ΜακΚάρτνεϊ, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την ιστορία που κρύβει ο στίχος του τραγουδιού «Yesterday» του συγκροτήματος, «I said something wrong, now I long for yesterday».