Χελπ Άλπερτ: Ποιος είναι ο 90χρονος μουσικός που κατάφερε να ξεπεράσει σε περιουσία την Μπιγιονσέ

Το 1989, ο ίδιος και ο συνέταιρός του στην A&M, Jerry Moss, πούλησαν την εταιρεία στην Philips/PolyGram έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αργότερα έλαβαν επιπλέον 200 εκατομμύρια δολάρια λόγω παραβίασης της συμφωνίας.





Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήρθε το 1962, όταν ένα ταξίδι στην Τιχουάνα του Μεξικού ενέπνευσε τον ιδιαίτερο ήχο που τον χαρακτήρισε.

Τρία χρόνια αργότερα, έκανε τη μεγάλη του επιτυχία ως τραγουδιστής, ερμηνεύοντας το «This Guy’s In Love With You» των Burt Bacharach και Hal David, το οποίο έφτασε στο Νο1. Μετά την επιτυχία του όμως, ο Άλπερτ πέρασε μια προσωπική κρίση και αποσύρθηκε από τη μουσική για τέσσερα χρόνια. Επέστρεψε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 πιο δυναμικός από ποτέ. Το 2013 τιμήθηκε με Grammy για το καλύτερο ποπ ορχηστρικό άλμπουμ με το «Steppin’ Out», αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητά του παραμένει ζωντανή.

Το 1979, έγινε ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα μουσικός που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των charts τόσο ως τραγουδιστής όσο και ως οργανοπαίκτης, με το instrumental κομμάτι «Rise».



Εκτός από μουσικός, ο Άλπερτ είναι και διακεκριμένος εικαστικός, με έργα ζωγραφικής και γλυπτικής που έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλες εκθέσεις τα τελευταία χρόνια. Το 1977 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, ενώ το 2006 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2013 του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών από τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα.



Η φιλανθρωπική του δράση είναι εξίσου σημαντική, με έμφαση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, τραγουδίστρια Λάνι Χολ, έχουν δωρίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία σαράντα χρόνια. Η πιο μεγάλη δωρεά τους ήταν το 2007, με 30 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο UCLA.



Παρά την ηλικία και την οικονομική του άνεση, ο Άλπερτ παραμένει ενεργός και συνεχίζει να περιοδεύει, επανενώνοντας τους Tijuana Brass για μία πολυαναμενόμενη περιοδεία στις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2025.

