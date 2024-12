Τζόναθαν Μέιτζορς: «Τα βρήκε» εξωδικαστικά με την πρώην σύντροφό του ο σταρ του «Creed» - Αποσύρθηκε η αγωγή για ξυλοδαρμό

Κλείσιμο

και η πρώην σύντροφός τουέφτασαν σε συμβιβασμό όσον αφορά στην αγωγή για επίθεση και δυσφήμιση, που κατέθεσε εκείνη εναντίον του τον περασμένο Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο δικηγόρος της.Ο Μέιτζορς, γνωστός για τη δουλειά του στις ταινίες «Creed III» και «The Last Black Man in San Francisco», καταδικάστηκε ποινικά πέρυσι για επίθεση και παρενόχληση της Τζαμπάρι, μιας Βρετανίδας χορεύτριας που ήταν σύντροφός του για δύο χρόνια. Τον Απρίλιο, ο Μέιτζορς καταδικάστηκε σε αναστολή και έναν χρόνο συμβουλευτικής για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.Η αστική αγωγή, η οποία είχε κατατεθεί στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, αποσύρθηκε με δικαστική κατάθεση την Πέμπτη από τους δικηγόρους και των δύο πλευρών. Η μήνυση ανέφερε ότι ο Μέιτζορς ήταν βίαιος απέναντι στην Τζαμπάρι στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού που την άφησε τραυματισμένη στο κεφάλι. Η Τζαμπάρι είχε επίσης αναφέρει ότι ο ηθοποιός είχε επανειλημμένα απειλήσει να τη σκοτώσει.«Η Γκρέις Τζαμπάρι επέδειξε τεράστιο θάρρος καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πολύ μακράς και δύσκολης διαδικασίας», ανέφερε σε δήλωσή της η δικηγόρος της, Μπρίτανι Χέντερσον. «Ως αποτέλεσμα της προσήλωσής της στη δικαιοσύνη, η αγωγή που κατέθεσε εναντίον του Τζόναθαν Μέιτζορς διευθετήθηκε ευνοϊκά. Ελπίζουμε ότι μπορεί επιτέλους να αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει μπροστά με ψηλά το κεφάλι».Οι όροι του διακανονισμού δεν έγιναν γνωστοί.Σε συνέντευξή του μετά την ποινική καταδίκη του Μέιτζορς, ο ηθοποιός δήλωσε στο ABC, μιλώντας για την Τζαμπάρι, ότι «ήμουν απερίσκεπτος με την καρδιά της, όχι με το σώμα της». Και πρόσθεσε: «Τα χέρια μου δεν έχουν χτυπήσει ποτέ γυναίκα».Η μήνυση της Τζαμπάρι ανέφερε ότι η συνέντευξή του ήταν μέρος αυτού που αποκαλείται «εκτεταμένη εκστρατεία συκοφάντησης από τα μέσα ενημέρωσης». Στόχος του, σύμφωνα με την αγωγή, ήταν «να πείσει τον κόσμο ότι η Γκρέις δεν είναι θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης».Τον Φεβρουάριο, σε ένα άρθρο στους New York Times, δύο άλλες πρώην συντρόφους του ηθοποιού τον κατηγόρησαν ότι τις ήλεγχε και τις κακοποιούσε συναισθηματικά και μία τον κατηγόρησε ότι ήταν σωματικά βίαιος. Ο Μέιτζορς αρνήθηκε ότι κακοποιούσε σωματικά τον οποιονδήποτε.