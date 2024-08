Τζόναθαν Μέιτζορς: Συντετριμμένος που αντικαταστάθηκε από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως ο νέος κακός της Marvel

Κλείσιμο

‘Heartbroken’ Jonathan Majors reacts to Robert Downey Jr. replacing him as Marvel villain https://t.co/I04LK4ye65 pic.twitter.com/cCdvOajUkP — New York Post (@nypost) July 31, 2024

αντέδρασε στο casting τουως Doctor Doom, αφού αρχικά ήταν προγραμματισμένο ο ίδιος να υποδυθεί τον Kang the Conqueror, τον μεγάλο κακό των επόμενων δύο «Avengers».Στο Comic-Con που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο,, που θα είναι πια ο νέος κακός στις επόμενες ταινίες, «Avengers: Doomsday» (2026 ) και «Avengers: Secret Wars» (2027). Ο ηθοποιός υποδυόταν προηγουμένως τον Τόνι Σταρκ/Iron Man, μέχρι που ο αγαπημένος ήρωας σκοτώθηκε στο «Avengers: Endgame».Ο Doctor Doom αντικαθιστά τον Kang the Conqueror ως ο εχθρός στο franchise ταινιών. Τον Kang υποδυόταν ο Μέιτζορς, ο οποίος απολύθηκε από τη Marvel στο τέλος του περασμένου έτους, αφότου, αλλά δεν του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης.Ο 34χρονος ηθοποιός έλυσε τη σιωπή του σχετικά με την είδηση για τον καινούργιο ρόλο του Ντάουνι, ενώ συνομίλησε με το TMZ την Τρίτη (30/07). Ειδικότερα, είπε στον δημοσιογράφο ότι είναι «συντετριμμένος» για το γεγονός ότι ο Ντάουνι τον αντικαθιστά.«Είμαι συντετριμμένος. Γίνεται να μην είμαι; Αγαπώ τον Kang. Αλλά ο Doctor Doom είναι τρομερός», πρόσθεσε ο Μέιτζορς, που έπαιξε τον διάσημο χαρακτήρα στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» και στις δύο σεζόν της σειράς «Loki».Η δημοσιογράφος ανέφερε στον Μέιτζορς ότι τόσο ο Ντάουνι όσο και ο πρωταγωνιστής του «Flash», Έζρα Μίλερ, αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με τον νόμο, αλλά τους δόθηκε η ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν σε blockbuster έργα.Ο Ντάουνι πέρασε έναν χρόνο στη φυλακή το 1999, αφού δεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις ναρκωτικών που του είχε επιβάλει το δικαστήριο, οι οποίες προέρχονταν από μια κατηγορία για κατοχή κοκαΐνης το 1996. Ο Μίλερ έχει κατηγορηθεί για καθοδήγηση ανηλίκων σε μια φερόμενη αίρεση και ζήτησε θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας.