Μύκονος: Το πάρτι της χρονιάς και οι τρελοί τζίροι

Δεν ήταν απλά το πάρτυ της χρονιάς, ήταν ένας «παροξυσμός» που επικρατούσε εδώ και εβδομάδες για την εμφάνιση τωνστο Μυκονιάτικο Scorpios, την περασμένη Τρίτη το βράδυ.Πάνω από έξι χιλιάδες άτομα -πολλοί έμειναν απ’ έξω αλλά δεν έφυγαν- έδωσαν το «παρών» στο πιο ασφυκτικά γεμάτο live του καλοκαιριού στο νησί των ανέμων, το οποίο συζητιόταν κυρίως για το πώς οι ενδιαφερόμενοι -και ήταν πάρα πολλοί- θα βρίσκονταν εκεί.Οι εργαζόμενοι του Scorpios έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα όριά τους προκειμένου να κινηθούν μέσα σε μια λαοθάλασσα που είχε μπει για να απολαύσει το σόου, ώστε να τους εξυπηρετήσουν όλους.Ήδη από νωρίς το απόγευμα οι ουρές που άρχιζαν να σχηματίζονται στην είσοδο του μαγαζιού, έδωσαν μια αρχική ιδέα για το τι θα επικρατούσε λίγη ώρα αργότερα.Την ίδια στιγμή οι &Me, Rampa και Adam Port που μαζί με τους Reznik και Here is Why συνιστούν τη μουσική κολεκτίβα των Keinemusik, γνωρίζοντας τον χαμό που θα γινόταν στο δρόμο για την Αγία Άννα για όσους πήγαιναν με αυτοκίνητο, επέλεξαν να πάνε στο Scorpios από τη θάλασσα.Έτσι, επιβιβάστηκαν σε ένα ταχύπλοο της Don Blue Yachting, το οποίο τους μετέφερε στον πιο διάσημο βράχο της Μυκόνου, την ίδια στιγμή που τα τηλέφωνα από concierge που ζητούσαν απελπισμένα ένα τραπέζι ή ένα χώρο για τους πελάτες τους δεν σταματούσαν όλη μέρα.

Ο Ζακ Έφρον φωτογραφήθηκε με τους χορευτές

«Τόσα χρόνια στη Μύκονο, τόσα φουσκωτά και σκάφη μαζεμένα κάτω από το μαγαζί δεν έχω ξαναδεί» έλεγε εργαζόμενος στην προβλήτα του γνωστού εστιατορίου που προσγειώθηκε στην Μύκονο πριν από λίγα χρόνια, κουβαλώντας ένα άρωμα από την εξωτική Τουλούμ.Πάνω από τριάντα με σαράντα μικρά σκάφη αποβίβαζαν κόσμο που ανέβαινε στο event της χρονιάς, αυτό που ήταν sold out από τον περασμένο Ιούνιο, ενώ άλλα μεγαλύτερα έμειναν αρόδο απλά για ν' ακούν τη μουσική.Για πρώτη φορά ίσως πίσω από τα decks που έπαιξαν οι Keinemusic στήθηκαν είκοσι τραπέζια, τα οποία κατέλαβαν value for money πελάτες οι οποίοι ήρθαν στο νησί μια εβδομάδα πριν από το πάρτι της περασμένης Τρίτης και σχεδόν όλοι έφυγαν την επόμενη μέρα. Κάποια από τα συγκεκριμένα τραπέζια φέρεται να «άνοιξαν» αφού ο πελάτης και η παρέα του χρεώθηκε με 50.000 ευρώ με το που κάθισαν, ενώ υπήρχαν αυτά των 30.000 ευρώ αλλά και αυτά των 20.000 ευρώ!Στο εστιατόριο έγιναν τρία sitting για φαγητό, με το πρώτο να ξεκινάει στις επτά και το τελευταίο στις έντεκα το βράδυ, ενώ κάτω στον ανοιχτό χώρο, ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο όσοι δεν είχαν προνοήσει για κάποιο stand ή τραπεζάκι τα οποία είχαν εξαφανιστεί εδώ και εβδομάδες.Δεν ήταν λίγοι αυτοί που προσπάθησαν να εισέλθουν στο μαγαζί παρακάμπτοντας την ασφάλεια, γλιστρώντας μέσα από θάμνους στα τέσσερα αλλά οι προσπάθειες τους δεν ευοδώθηκαν, αφού η ασφάλεια τους εντόπισε και τους απομάκρυνε άμεσα.Η τριάδα των Keinemusic ανέβηκε στα decks λίγη ώρα πριν το ηλιοβασίλεμα μέσα σε αποθέωση και στην αρχή οι μουσικές τους συμβάδιζαν με την ώρα που δύει ο ήλιος.Όταν ανέβασαν εντάσεις η λαοθάλασσα που είχε κατακλύσει το Scorpios, άρχισε να πάλλεται για σχεδόν πέντε ώρες, μέχρι τις μία το βράδυ όταν οι τρεις dj’s κατέβηκαν και αποχώρησαν από το Scorpios, που άδειασε λίγο μετά τις δύο και μισή.Τα αυτοκίνητα και τα βαν συνέστησαν μια μακριά αλυσίδα μέχρι τον περιφερειακό για αρκετή ώρα, αφού έπρεπε να μεταφέρουν τους χιλιάδες θιασώτες του πιο δυνατού πάρτυ της φετινής καλοκαιρινής σεζόν στο νησί των ανέμων.Όπως συνηθίζεται στη Μύκονο, την επόμενη μέρα άρχισαν οι συζητήσεις για την βραδιά και οι φήμες μαζί με αστικούς μύθους ανακατεύτηκαν για πολλοστή φορά με την πραγματικότητα.Έτσι σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν ο Scorpios φέρεται να έκανε εισπράξεις που ξεπέρασαν το 1.000.000 ευρώ, αν και κάποιοι επιμένουν ότι ήταν η κορυφαία του εισπρακτική μέρα από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί.Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που λένε ότι οι εισπράξεις άγγιξαν τα 3.000.000 ευρώ αλλά το νούμερο είναι υπερβολικό λένε οι καλά γνωρίζοντες, αφού όλοι σχεδόν οι πελάτες θα έπρεπε να πίνουν premium φιάλες και magnum μπουκάλια Crystal σαμπάνιας.Η υπερβολή άλλωστε ήταν παντοτε συνυφασμένη με αυτό το νησί που φέτος δεν διάγει για δεύτερη χρονιά μια καλή σεζόν, με μερικές φωτεινές εξαιρέσεις που δεν αλλάζουν όμως τη γενική εικόνα που επικρατεί.Μια μέρα πριν από τους Keinemusic που φημολογείται ότι εισέπραξαν περί τα 400.000 ευρώ για να παίξουν τις μουσικές τους, ο Black Coffee έκανε το απόλυτο sold out στο Santanna που γέμισε ασφυκτικά με πάνω από τρεις χιλιάδες άτομα.Ήταν όπως ακούστηκε το καλύτερο εισπρακτικά βράδυ για το γνωστό κλαμπ στην Παράγκα, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και νούμερα.Στο Lio διασκέδασε ο σταρ του Χόλιγουντ Ζακ Έφρον , που ήρθε για πέντε ημέρες στη Μύκονο και μετά το τέλος του σόου, φωτογραφήθηκε με όλους τους χορευτές και τους τραγουδιστές του εντυπωσιακού σόου.Στην συνέχεια πήγε σε ιδιωτικό πάρτι που λάμβανε χώρα σε βίλα όπου οι καλεσμένοι υπέγραψαν συμφωνητικό ότι δεν θα τον φωτογραφίσουν και δεν θα τον τραβήξουν με τα κινητά τους.Ο διάσημος ηθοποιός έμεινε σε μια εκπληκτική βίλα και απόλαυσε τις διακοπές του στη Μύκονο χωρίς να κυκλοφορήσει πολύ στο νησί των ανέμων, θέλοντας να έχει την ησυχία του, πριν αναχωρήσει για την Ίμπιζα.Μια αναχώρηση που δεν του βγήκε σε καλό αφού τραυματίστηκε από πτώση στην πισίνα της κατοικίας που έμενε και αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τώρα αναρρώνει.Στο ίδιο μαγαζί γιόρτασε τα γενέθλιά του o συνιδρυτής και CEO της Airbnb δισεκατομμυριούχοςμαζί με την παρέα του, ο οποίος έκανε ολιγοήμερες διακοπές στη Μύκονο.Ο λογαριασμός του σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν φέρεται να άγγιξε τις 100.000 ευρώ, ένα σχετικά αμελητέο ποσό για τον άνθρωπο με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα οκτώμισι δις ευρώ.Χαλαρός και άνετος με γυαλιά ηλίου στο κεφάλι του, τράβηξε αρκετά βίντεο από το σόου και διασκέδασε απενοχοποιημένα με την παρέα του στο πιο κεντρικό τραπέζι του γνωστού καμπαρέ.Ο ηθοποιός Μικέλε Μορόνε από την άλλη χαλάρωσε στο Principote που επανέκαμψε δριμύτερο φέτος και παρόλο που δεν έχει πάρτυ με dj’s η ατμόσφαιρα από το μεσημέρι και μετά οδηγείται σε αυτό που λέμε αυθόρμητο πάρτυ, με τον κόσμο να χορεύει όρθιος ακόμη και πάνω στα τραπέζια.Το Nammos εξακολουθεί να προχωράει με όλα αυτά που το έχουν κάνει γνωστό και τα ντους με τις σαμπάνιες ή το πάρτυ Made in Mykonos με τον Βασίλη Τσιλιχρήστο, την ίδια στιγμή που το Solymar στο Καλό Λιβάδι πορεύεται με άλλη λογική πιο cool και μαζεύει πολλούς Έλληνες.Στην Φτελιά, το boho αισθητικής Alemagou των αδερφώνκαι τουπηγαίνει στον αυτόματο, φιλοξενώντας ψαγμένους dj’s στα πάρτι που διοργανώνει κάθε χρόνο από τον Ιούνιο μέχρι στον Σεπτέμβριο.Τέλος το Cavo Paradiso ακολουθεί την πεπατημένη οδό με δυνατά ονόματα και τον καθιερωμένο πλέοντον Αύγουστο, την ίδια στιγμή που στο νησί οι γκρίνιες είναι δεδομένες.Κι αν υπάρχουν πάρτυ που γίνονται σημείο αναφοράς όπως αυτό με τους Keinemusic, οι Μυκονιάτες έχουν τη γνωστή απάντηση ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αν και φέτος δεν την φέρνουν πολλοί.

