Η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε συγγνώμη από την Τέιλορ Σουίφτ - Η τραγουδίστρια είχε βρει τον... μπελά της στη νομική διαμάχη με τον Μπαλντόνι

It Ends With Us». Φαίνεται όμως πως οι δύο σταρ είναι πρόθυμες να αφήσουν πίσω τους την ένταση, που προκλήθηκε και να σώσουν τη φιλία τους, που μετρά δέκα χρόνια. Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι παραλίγο να θέσει σε κίνδυνο τη φιλία της 37χρονης ηθοποιού με την Τέιλορ Σουίφτ . Η διάσημη τραγουδίστρια είχε κρατήσει αποστάσεις το προηγούμενο διάστημα, αφού είχε θεωρήσει ότι η Λάιβλι την είχε χρησιμοποιήσει στην κόντρα της με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «». Φαίνεται όμως πως οι δύο σταρ είναι πρόθυμες να αφήσουν πίσω τους την ένταση, που προκλήθηκε και να σώσουν τη φιλία τους, που μετρά δέκα χρόνια.

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι στην ταινία «It Ends With Us»

Κλείσιμο

Η δικαστική διαμάχη τηςΗ Μπλέικ Λάιβλι μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από την Τέιλορ Σουίφτ για την εμπλοκή της ποπ σταρ στη νομική διαμάχη που έχει με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six. «Ήταν σημαντικό για την Μπλέικ να έχει ξανά καλές σχέσεις με την Τέιλορ. Δεν είχε ποτέ πρόθεση να τη βλάψει ή να προκαλέσει ζημιά στη φιλία τους», εξήγησε μία πηγή και πρόσθεσε: «Η Μπλέικ νοσταλγούσε τη φιλία τους και ελπίζει να μπορέσουν να αφήσουν πίσω τους όλη αυτή την ιστορία».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σουίφτ εκτίμησε τη συγγνώμη της Λάιβλι και ένιωσε ότι ήταν ειλικρινής και βγαλμένη από την καρδιά. «Η Τέιλορ δεν κρατάει κακία και είναι έτοιμη να προχωρήσει», συμπλήρωσε.Η 14 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ενεπλάκη στην υπόθεση όταν ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε, στο πλαίσιο της αγωγής των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε, ότι η Λάιβλι επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τη φήμη της Σουίφτ ως «μοχλό πίεσης» για να αποκτήσει δημιουργικό έλεγχο της ταινίας It Ends With Us.Ο 41χρονος ηθοποιός υποστήριξε πως είχε προσκληθεί σε ρετιρέ της Λάιβλι και του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς στη Νέα Υόρκη, όπου παρευρισκόταν και μία «διάσημη φίλη», που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ήταν η Σουίφτ. Ο Μπαλντόνι ανέφερε ότι ο Ρέινολντς και η φίλη του, που φέρεται να είναι η Σουίφτ, ενθουσιάστηκαν με τις αλλαγές που πρότεινε η Λάιβλι στο σενάριο της ταινίας, η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ του 2016 με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.Μετά τη συνάντηση αυτή, ο Μπαλντόνι φέρεται να έστειλε μήνυμα στη Λάιβλι. «Μου άρεσε πολύ αυτό που έκανες. Πραγματικά βοηθάει πολύ. Το κάνει πολύ πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. (Και θα το ένιωθα έτσι ακόμη και αν δεν ήταν παρόντες ο Ράιαν ή η Τέιλορ)», φαίνεται να της έγραψε.Σύμφωνα με την αγωγή, η Λάιβλι του απάντησε αποκαλώντας τον Ρέινολντς και τη Σουίφτ «απόλυτους τιτάνες» της βιομηχανίας και «δράκους» που τη προστάτευαν, όπως η Καλίσι στο Game of Thrones. Ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε πως ένιωσε υποχρεωμένος να στείλει αυτό το μήνυμα στη Λάιβλι, για να της πει ότι του άρεσαν οι σελίδες της και ότι δεν χρειαζόταν την πίεση από τον Ρέινολντς και τη διάσημη φίλη της. «Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο», αναφέρει η αγωγή. «Ο Μπαλντόνι δεν είχε να κάνει μόνο με τη Λάιβλι. Είχε να αντιμετωπίσει και τους “δράκους” της, δύο από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους celebrities στον κόσμο, που δεν φοβούνται να δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα για εκείνον».Τον Φεβρουάριο, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μπράιαν Φρίντμαν, άφησε να εννοηθεί ότι η Σουίφτ ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει, ώστε να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026. «Νομίζω ότι αυτό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή... Αλλά μπορώ να σας πω το εξής: όποιος έχει εύλογα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην υπόθεση, θα κληθεί να καταθέσει», είχε δηλώσει ο Φρίντμαν.Το Page Six είχε αποκαλύψει τότε πως η Σουίφτ είχε νιώσει ότι η Λάιβλι την είχε χρησιμοποιήσει και δεν της άρεσε που την αποκάλεσε έναν από τους “δράκους” της. Σύμφωνα με την πηγή, «η Τέιλορ πραγματικά εύχεται η Μπλέικ να μην την είχε μπλέξει σε όλη αυτή την κατάσταση». Ωστόσο, ένα άλλο άτομο είχε τονίσει ότι η Σουίφτ δεν φοβάται το ενδεχόμενο να κληθεί να καταθέσει και δεν έχει τίποτα να κρύψει.