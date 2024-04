Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d0ge4jjy8635)

To σύνολο της Νικολίνας στο σημερινό επεισόδιο του « My Style Rocks » μπορεί να εντυπωσίασε κάποιες παίκτριες, όχι όμως και τη Φωτεινή. Το θέμα που επέλεξε η Νικολίνα ήταν ένα after party μίας εταιρείας, στην οποία εργάζεται ως ενδυματολόγος. Το σμόκιν ωστόσο, που φόρεσε, σε συνδυασμό με το μαύρο καπέλο στο κεφάλι της θύμισαν στη Φωτεινή τον... Τσάρλι Τσάπλιν.Η παίκτρια της έβαλε «1», ενώ είπε: «Μου έκανε εντύπωση που όταν είδε η Νικολίνα το στυλ μου, είπε ότι δεν βλέπει τίποτα που να είναι για καμπαρέ, ενώ φοράει κι εκείνη κρόσια».Τότε, η Νικολίνα τη διόρθωσε λέγοντάς της πως το μόνο που της θύμιζε καμπαρέ ήταν τα κρόσια.«Σου έβαλα 1, γιατί δεν μου αρέσει το λουκ. Το παπούτσι αυτό μου φαίνεται τραγικό. Το έφερες για να είναι λάθος; Για να είναι κωμικό; Θυμίζεις κι έναν κωμικό παλιό στην εικόνα, όπως σε βλέπω. Τον Τσάρλι Τσάπλιν», είπε χαρακτηριστικά η Φωτεινή.«Το καπέλο με το βέλο δεν ξέρω αν είναι καμπαρέ, το μακιγιάζ δεν μου αρέσει σε εσένα. Δεν σου πάει, θεωρώ», πρόσθεσε κλείνοντας.