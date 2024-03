BAFTA: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των τηλεοπτικών βραβείων - Σάρωσαν το «Crown» και το «Black Mirror»

Anne Reid, The Sixth Commandment - BBC OneBella Ramsey, The Last of Us - Sky AtlanticHelena Bonham Carter, Nolly - ITVXSarah Lancashire, Happy Valley - BBC OneSharon Horgan, Best Interests - BBC OneBrian Cox, Succession - Sky AtlanticDominic West, The Crown - NetflixKane Robinson, Top Boy - NetflixPaapa Essiedu, The Lazarus Project - Sky MaxSteve Coogan, The Reckoning - BBC OneTimothy Spall, The Sixth Commandment - BBC OneElizabeth Debicki, The Crown - NetflixHarriet Walter, Succession - Sky AtlanticJasmine Jobson, Top Boy - NetflixLesley Manville, The Crown - NetflixNico Parker, The Last of Us - Sky AtlanticSiobhan Finneran, Happy Valley - BBC OneAmit Shah, Happy Valley - BBC OneÉanna Hardwicke, The Sixth Commandment - BBC OneHarris Dickinson, A Murder at the End of the World - Disney+Jack Lowden, Slow Horses - Apple TV+Matthew Macfadyen, Succession - Sky AtlanticSalim Daw, The Crown - NetflixBridget Christie, The Change - Channel 4Gbemisola Ikumelo, Black Ops - BBC OneMáiréad Tyers, Extraordinary - Disney+Roisin Gallagher, The Lovers - Sky AtlanticSofia Oxenham, Extraordinary - Disney+Taj Atwal, Hullraisers - Channel 4Adjani Salmon, Dreaming Whilst Black - BBC ThreeDavid Tennant, Good Omens - Prime VideoHammed Animashaun, Black Ops - BBC OneJamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou - NetflixJoseph Gilgun, Brassic - Sky MaxMawaan Rizwan, Juice - BBC ThreeThe Gold - BBC OneHappy Valley - BBC OneSlow Horses - Apple TV+Top Boy - NetflixBest Interests - BBC OneDemon 79 (Black Mirror) - NetflixThe Long Shadow - ITV1The Sixth Commandment - BBC OneBig Boys - Channel 4Dreaming Whilst Black - BBC ThreeExtraordinary - Disney+Such Brave Girls - BBC ThreeCasualty - BBC OneEastEnders - BBC OneEmmerdale - ITV1Hannah Waddingham: Home For Christmas - Apple TV+Later… With Jools Holland - BBC TwoMichael McIntyre's Big Show - BBC OneStrictly Come Dancing - BBC OneAnthony McPartlin & Declan Donnelly, I'm A Celebrity… Get Me Out of Here! - ITV1Big Zuu, Big Zuu's Big Eats - DaveGraham Norton, The Graham Norton Show - BBC OneHannah Waddingham, Eurovision Song Contest 2023 - BBC OneJoe Lycett, Late Night Lycett - Channel 4Rob Beckett & Romesh Ranganathan, Rob & Romesh Vs - Sky MaxThe Graham Norton Show - BBC OneLate Night Lycett - Channel 4Rob & Romesh Vs - Sky MaxWould I Lie To You? - BBC OneCelebrity Race Across The World - BBC OneThe Dog House - Channel 4Endurance: Race To The Pole - Channel 5Portrait Artist of the Year - Sky ArtsBanged Up - Channel 4Married At First Sight UK - E4My Mum, Your Dad - ITV1Squid Game: The Challenge - NetflixLoose Women and Men - ITV1Lorraine - ITV1Make It At Market - BBC OneScam Interceptors - BBC OneThe Bear - Disney+Beef - NetflixClass Act - NetflixThe Last of Us - Sky AtlanticLove & Death - ITVXSuccession - Sky AtlanticThe Coronation Concert - BBC OneEurovision Song Contest 2023 - BBC OneRoyal British Legion Festival of Remembrance - BBC OneInside Russia: Traitors And Heroes (Storyville) - BBC FourPutin Vs The West - BBC TwoRussell Brand: In Plain Sight (Dispatches) - Channel 4The Shamima Begum Story (This World) - BBC TwoDavid Holmes: The Boy Who Lived - Sky DocumentariesEllie Simmonds: Finding My Secret Family - ITV1Hatton - Sky CrimeVjeran Tomic: The Spider-Man of Paris - NetflixDublin Narcos - Sky DocumentariesEvacuation - Channel 4Lockerbie - Sky DocumentariesOnce Upon A Time In Northern Ireland - BBC TwoChimp Empire - NetflixThe Enfield Poltergeist - Apple TV+Forced Out - Sky DocumentariesWhite Nanny, Black Child - Channel 5Inside Gaza: Israel And Hamas At War - Channel 4 NewsInside Myanmar - The Hidden War - Sky NewsIsrael-Hamas War - Sky NewsCheltenham Festival Day One - ITV1MOTD Live: Fifa Women's World Cup 2023 - BBC OneWimbledon 2023 Men's Final - BBC OneBeckham, David teases Victoria about her 'working class' upbringing - NetflixDoctor Who, Ncuti Gatwa revealed as the 15th Doctor - BBC OneHappy Valley, Catherine Cawood and Tommy Lee Royce's final kitchen showdown - BBC OneThe Last of Us, Bill and Frank's Story - Sky AtlanticThe Piano, 13-year-old Lucy stuns commuters with jaw dropping piano performance - Channel 4Succession, Logan Roy's death - Sky AtlanticMobility - BBC ThreeThe Skewer: Three Twisted Years - BBC iPlayerStealing Ukraine's Children: Inside Russia's Camps - Vice NewsWhere It Ends - BBC ThreeJack Rooke, Big Boys - Channel 4Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou - NetflixKat Sadler, Such Brave Girls - BBC ThreeMawaan Rizwan, Juice - BBC ThreeCharlie Brooker & Bisha K Ali, Demon 79 (Black Mirror) - NetflixJesse Armstrong, Succession - Sky AtlanticSally Wainwright, Happy Valley - BBC OneSarah Phelps, The Sixth Commandment - BBC One