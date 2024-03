'House of the Dragon' Season 2 to Premiere in June https://t.co/hUWFWKkK3z — Variety (@Variety) March 5, 2024

Η 2η σεζόν του «» θα προβληθεί στο HBO τον Ιούνιο.Ο επικεφαλής της Warner Bros. Discovery αποκάλυψε τον μήνα πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του spinoff του «Game of Thrones» κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε συνέδριο τη Δευτέρα.Αν και δεν διευκρίνισε την ημερομηνία της πρεμιέρας της 2ης σεζόν του «House of the Dragon», αυτή είναι η μεγαλύτερη πληροφορία που έχει αποκαλυφθεί για την ημερομηνία κυκλοφορίας μέχρι σήμερα, καθώς ο επικεφαλής της HBO Κέισι Μπλόις να αναφέρει ως πιθανή ημερομηνία «στις αρχές του καλοκαιριού».Βασισμένο στο βιβλίο «Fire & Blood» του συγγραφέα Τζορτ Ρ.Ρ. Μάρτιν για το «Game of Thrones», το «House of the Dragon» ακολουθεί τη δυναστεία των Targaryen στη φανταστική ήπειρο του Westeros. Πραγματοποιείται σχεδόν 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και περίπου 100 χρόνια μετά την ένωση των Επτά Βασιλείων από τους Targaryens.Ο πρώτος κύκλος 10 επεισοδίων του «House of the Dragon» προβλήθηκε από τις 21 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022. Ανανεώθηκε για 2η σεζόν μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της σειράς, η οποία σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για το HBO.Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του «House of the Dragon» ξεκίνησαν στις 11 Απριλίου 2023. Τα γυρίσματα δεν επηρεάστηκαν από την απεργία του Writers Guild of America (που ξεκίνησε στις 2 Μαΐου και διήρκεσε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου) και την απεργία SAG-AFTRA (που ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου), επειδή τα σενάρια είχαν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.