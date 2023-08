House Of The Dragon: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σεζόν

Κλείσιμο

Η πολυαναμενόμενη παραγωγή της δεύτερης σεζόν του « House of the Dragon » βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα γυρίσματα για τη σεζόν των οκτώ επεισοδίων ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο και παραμένουν ανεπηρέαστα από τη συνεχιζόμενη απεργία των σεναριογράφων.Αυτές τις ημέρες, τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο Σάρρεϋ της νοτιοανατολικής Αγγλίας και έχουν κυκλοφορήσει από τα ξένα πρακτορεία οι πρώτες εικόνες:Με ένα ταλαντούχο καστ που περιλαμβάνει τους Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno και Rhys Ifans, το «House of the Dragon» αποτελεί ένα συναρπαστικό prequel της εμβληματικής σειράς « Game of Thrones ». Αντλώντας έμπνευση από το διάσημο μυθιστόρημα του George R.R. Martin, «Fire & Blood», η σειρά εμβαθύνει στην προέλευση και την ιστορία του Οίκου Targaryen.Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, η η Francesca Orsi, επικεφαλής του δραματικού τμήματος του HBO, έδωσε πληροφορίες για το μέλλον της σειράς φαντασίας. Ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τέσσερις σεζόν, φαίνεται ότι η τεράστια δημοτικότητα της σειράς θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω εξερεύνηση.Τα σχόλια της Orsi, όπως αναφέρει το Deadline, ρίχνουν φως στις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από το μέλλον της σειράς. Η ίδια δήλωσε: «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι ακόμα υπό συζήτηση. [Ο Martin και ο Condal] θα συναντηθούν μετά την απεργία των σεναριογράφων. Αρχικά είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν πριν από την απεργία και αυτό ήταν για να καταλάβουν σε ποιο σημείο θα τελείωνε η ίδια η σειρά. Είναι τέσσερις σεζόν; Δεν νομίζω ότι από εκεί που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή θα είναι λιγότερο από τέσσερις. Αλλά μπορεί να είναι και περισσότερες. Θα το δούμε».Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν, οι θεατές μπορούν να περιμένουν μια ελαφρώς συμπυκνωμένη εμπειρία, αποτελούμενη από οκτώ επεισόδια – δύο λιγότερα από την πρώτη σεζόν.Η Orsi εξήγησε ότι η απόφαση αυτή καθορίστηκε από τις απαιτήσεις της αφήγησης. Αναλυτικότερα για την επερχόμενη σεζόν, δήλωσε: «Υπήρχε κάποιο ερώτημα σχετικά με το αφηγηματικό σχήμα της δεύτερης σεζόν. Την αναπτύσσαμε με τον Ryan Condal και την [EP] Sara Hess και συνειδητοποιήσαμε ότι αφηγηματικά πατούσαμε κάπως στη μέση της σεζόν. Οπότε απλά αισθανόμασταν πολύ πιο αυστηρό, ένα πιο επείγον συναισθηματικό τόξο για τους χαρακτήρες μας αν συμπιέζαμε τη σεζόν. Και τότε αυτό υπαγόρευσε και τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινούσαμε την τρίτη σεζόν».Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2024, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE